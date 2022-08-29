Kartal yine kapalı gişe

Karagümrük maçını tamamen dolu tribünlere karşı oynayan Beşiktaş’ta Sivas karşılaşmasının biletlerine de yoğun ilgi vardı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta içinde SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, 21.45 maçlarının çok geç olduğunu belirterek, "Tribünlerdeçocukları ve aileleri görmek istiyoruz.Taraftarlar evlerine dönmekte güçlü çekiyor" demişti. Siyah-beyazlı futbolseverler ise takımlarının Vodafone Park'taki maçlarına büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, Sivasspor müsabakasına da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine biletsatışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı.
Zafer Haftası'na özel kampanya
Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.
Josef takıma döndü
Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle ilk üç hafta görev alamayan Josef de Souza, takıma döndü. Sivas karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli futbolcunun, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada hazır hale gelmesi, görev verilmesi halinde de forma giymesi bekleniyor.