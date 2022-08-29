Kartal yine kapalı gişe

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta içinde'a yaptığı açıklamada, 21.45 maçlarının çok geç olduğunu belirterek,demişti. Siyah-beyazlı futbolseverler ise takımlarının Vodafone Park'taki maçlarına büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, Sivasspor müsabakasına da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi.Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle ilk üç hafta görev alamayan Josef de Souza, takıma döndü. Sivas karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli futbolcunun, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada hazır hale gelmesi, görev verilmesi halinde de forma giymesi bekleniyor.