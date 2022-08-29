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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Kayseri evinde rakip tanımıyor

Kayseri evinde rakip tanımıyor

Süper Lig’de sarı-kırmızılılar, Giresunspor’u 3-0 yenerek sahasındaki ikinci galibiyetini aldı. Thiam, ev sahibi adına bir de penaltı kaçırdı

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor, sahasında Bitexen Giresunspor'u yendi ve evinde 2'de 2 yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yukatel Kayserispor 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Onur Bulut, 71'de Gavranovic ve 87'de Ramazan Civelek kaydetti. 45+2. dakikada VAR incelemesinin ardından Kayserispor'un kazandığı penaltıda Thiam'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Kayserispor puanını 6'ya çıkardı.

'OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'
YUKATEL Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçta mücadelemiz gayet iyiydi. Zorlu maçlar oynadık. Fikstürümüz zor. Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında yine zorlu maçlar olacak. Deplasman maçlarından bir şeyler getirebilirsek bizim için iyi olacak. Oyuncularım iyi oynadılar. Kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Kayseri evinde rakip tanımıyor
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