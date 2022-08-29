Kayseri evinde rakip tanımıyor

Süper Lig'desahasında'uyendi ve evinde 2'de 2 yaptı.Büyükşehir Belediyesi KadirHas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı3-0 kazandı. Sarı-kırmızılıekibe galibiyeti getiren golleri22. dakikada71'deve 87'dekaydetti.45+2. dakikadaincelemesininardındanKayserispor'unkazandığı penaltıda'ın vuruşu üstdireğe çarparak auta gitti.Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetinialanpuanını6'ya çıkardı.YUKATEL Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçta mücadelemiz gayet iyiydi. Zorlu maçlar oynadık. Fikstürümüz zor.Sonrasında yine zorlu maçlar olacak. Deplasman maçlarından bir şeyler getirebilirsek bizim için iyi olacak. Oyuncularım iyi oynadılar. Kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.