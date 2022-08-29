Kayseri evinde rakip tanımıyor

Süper Lig’de sarı-kırmızılılar, Giresunspor’u 3-0 yenerek sahasındaki ikinci galibiyetini aldı. Thiam, ev sahibi adına bir de penaltı kaçırdı
Süper Lig'de YukatelKayserispor, sahasındaBitexen Giresunspor'uyendi ve evinde 2'de 2 yaptı.Büyükşehir Belediyesi KadirHas Stadı'nda oynanan karşılaşmayıYukatel Kayserispor3-0 kazandı. Sarı-kırmızılıekibe galibiyeti getiren golleri22. dakikada Onur Bulut,71'de Gavranovic ve 87'deRamazan Civelek kaydetti.45+2. dakikadaVAR incelemesininardındanKayserispor'unkazandığı penaltıdaThiam'ın vuruşu üstdireğe çarparak auta gitti.Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetinialan Kayserispor puanını6'ya çıkardı.
'OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'
YUKATEL Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçta mücadelemiz gayet iyiydi. Zorlu maçlar oynadık. Fikstürümüz zor. Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında yine zorlu maçlar olacak. Deplasman maçlarından bir şeyler getirebilirsek bizim için iyi olacak. Oyuncularım iyi oynadılar. Kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.