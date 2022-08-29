Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lütfü Savaş'tan transfer itirafı!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:58

Lütfü Savaş'tan transfer itirafı!

İHA
Lütfü Savaş’tan transfer itirafı!

Süper Lig’de yeni sezona iyi başlayamayan Hatayspor’da Onursal Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Ben biraz sabır istiyorum taraftarlarımızdan. Önümüzdeki günlerde tedavi neyse teknik ekip o tedaviyi uygulayacaktır. Yönetim de kendine düşen görevi yapacaktır” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor'un son durumu ve transfer çalışmalarını İHA'ya değerlendirdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 maçından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Savaş, "Trabzonspor ile oynuyorsunuz, yüzde 52 top sizde, Antep ile oynuyorsunuz yüzde 70 küsur top sizde. Dün yüzde 66 top bizde ama zaman zaman yapmış olduğumuz bireysel hatalar sonucunda gol yiyoruz. Buna karşılık rakip taraf da ceza sahası içerisinde yeterli verimlilikte çalışamıyoruz. Bu talihsiz günlerin yakın zamanda biteceğini düşünüyorum. Daha 36 maç var. Lig uzun bir maraton. Taraftarlarımız üzülmesinler. Bu takımı sıfırdan bu yerlere getiren yönetim, burada da nasıl tutacağını bilir. Ben biraz sabır istiyorum taraftarlarımızdan. Teknik ekip ve futbolcular gerçekten iyi çalışıyor ama tek eksiğimiz sonuç. İnşallah yakın zamanda sonuç almaya da başlayacağız. Tekrar geçmişte görmüş oldukları Hatayspor'u görmeye başlayacaklar. Bence gidişatımız iyi ama almış olduğumuz mağlubiyetler hanemize negatif puan olarak yansıdı. Önümüzdeki günlerde tedavi neyse teknik ekip o tedaviyi uygulayacaktır. Yönetim de kendine düşen görevi yapacaktır. Kimse bu konuda çok üzülmesin. Tabii ki mağlup olunca her taraftar üzülür ama bu günlerin geçici olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"SANTRFOR ALDIK"

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Savaş, "Bir tane santrfor aldık, yurt dışından. Milli takımında oynayan genç bir oyuncu. Hem açık hem santrfor hem de santrfor arkası oynayabiliyor. Çok fonksiyonel bir çocuk. Hızlı, dripling yapabilen, topu iyi kullanan, teknik kapasitesi yüksek bir santrfor. Daha önce bir Boupendza vardı, hiç yoktan geldi. Büyük bir değer sahibi oldu. Bu da o kumaşta bir çocuk. Genç, 25 yaşında. İnşallah camiamıza hayırlı olur. Belki 1-2 transferimiz daha olur" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen olayında flaş gelişme! Gülşen tahliye edildi!
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
EYT SON DAKİKA: EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin'den açıklama!
Başvurular sona erdi! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Lütfü Savaş'tan transfer itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA