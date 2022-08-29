Maxi Gomez’de işlem tamam!

Fenerbahçe'de 4 forvet olmasına rağmendiyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle uzun zamandır çaba harcanan santrfor transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertlilerin listesinde 1 numara olan Alexander Sörloth'u, kulübü Leipzig önceki gün yeniden Real Sociedad'a kiraladı. Bunun üzerine F.Bahçeli kurmaylar, alternatiflere yönelerek forvet işini bitirmek için atağa kalktı.Uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez için Valencia ile görüşen Kanarya, prensip anlaşmasına vardı.bildirildi. Ayrıca Valencia, Uruguaylı golcüye de Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verdi. Maxi Gomez ile bugün resmi olarak temas kurulacağı ve sözleşme detaylarının belli olacağı öğrenildi.Fenerbahçe'nin, İngiliz kulüplerinden Watford'dan 250 bin Euro'ya transfer ettiği Tiago Çukur, A Takım'la hiç süre alamadan Belçika'nın yolunu tuttu… Sarılacivertlilerde Rezerv Lig'de forma şansı bulan 19 yaşındaki gurbetçi forvet, Belçika 2. Lig ekiplerinden Deinze'ye önerilmişti. Dün de genç futbolcu, sözleşme şartlarını görüşmek için Denderleeuw kentine gitti. Tiago'nun 1 sene kiralık olarak oynayıp, güçlenerek gelmesi amaçlanıyor.