Maxi Gomez’de işlem tamam!

Sarı-lacivertliler, Sörloth’un Real Sociedad’a kiralanmasının ardından alternatiflere yöneldi. İspanyol kulübü Valencia ile el sıkışan Kanarya, 26 yaşındaki forvet ile de sözleşme detaylarını görüşecek
Fenerbahçe'de 4 forvet olmasına rağmen "5 forvet istiyorum" diyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle uzun zamandır çaba harcanan santrfor transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertlilerin listesinde 1 numara olan Alexander Sörloth'u, kulübü Leipzig önceki gün yeniden Real Sociedad'a kiraladı. Bunun üzerine F.Bahçeli kurmaylar, alternatiflere yönelerek forvet işini bitirmek için atağa kalktı.
HEDEF BU HAFTA NOKTA KOYMAK
Uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez için Valencia ile görüşen Kanarya, prensip anlaşmasına vardı. İspanyol kulübüyle prosedürler ve ödeme planınınkonuşulduğu bildirildi. Ayrıca Valencia, Uruguaylı golcüye de Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verdi. Maxi Gomez ile bugün resmi olarak temas kurulacağı ve sözleşme detaylarının belli olacağı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun transferininbu hafta içinde tamamlanacağı ve resmi imzalarınatılacağı ifade edildi.
OYNAMADAN BELÇİKA'YA GİTTİ
Fenerbahçe'nin, İngiliz kulüplerinden Watford'dan 250 bin Euro'ya transfer ettiği Tiago Çukur, A Takım'la hiç süre alamadan Belçika'nın yolunu tuttu… Sarılacivertlilerde Rezerv Lig'de forma şansı bulan 19 yaşındaki gurbetçi forvet, Belçika 2. Lig ekiplerinden Deinze'ye önerilmişti. Dün de genç futbolcu, sözleşme şartlarını görüşmek için Denderleeuw kentine gitti. Tiago'nun 1 sene kiralık olarak oynayıp, güçlenerek gelmesi amaçlanıyor.