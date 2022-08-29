Rıza Çalımbay'dan çarpıcı sözler! "Bize yakışmayan bir oyundu"

"İLK YARIDA ÇOK BÜYÜK HATA YAPTIK"

Vodafone Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Çok formda bir takımla oynadık. İlk yarıda defansif açından çok büyük hata yaptık. Geride bekleme gibi bir şey yapmam ve yapmadım. Tüm oyuncularımın defansın önünde durmalarına rağmen gol yemeleri... Bu, bizi çok üzdü. Duran toplar ve pozisyonlarda kolay gol izinleri verdik." ifadelerini kullandı.