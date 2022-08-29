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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Sıfırovic!

Sıfırovic!

Galatasaray’ın gol umudu İsviçreli forvet, dördüncü maçında da topu ağlarla buluşturamadı

Sarı-kırmızılı takımın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. İsviçreli futbolcu, Galatasaray'ın ilk dört haftada oynadığı 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken Trabzonspor mücadelesinde de kayıpları oynadı. Dün akşam 65. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bırakan Seferovic, sahada kaldığı süre boyunca üç şut denemesinde bulunurken sadece birisinde isabet sağladı. Ancak bordo- mavili takımın genç kalecisini geçmedi. 30 yaşındaki futbolcu kenara çekilmesi nedeniyle teknik heyete el kol hareketi yaptı.

TANK GİBİ AĞIR
Sosyal medyada da Seferovic'e tepkiler vardı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yorumları:
Seferovic bitmiş, koşmuyor, riske girmiyor aklı dizinde…
Tank gibi ağır, Fizik gücü olarak hazır değil. 3 kez ağır olması nedeniyle ofsayta takıldı. Oyunda kaldığı süre boyunca hayal kırıklığı oldu.
Bu Seferovic Samatta'dan bile daha kötü forvet. Hangi akılla almışlar bunu.
Torreira ve Yunus sakatlandı
Galatasaray, Trabzon deplasmanından beraberlikle ayrılırken iki yıldızını da sakatlığa kurban verdi. Torreira, 73. dakikada oyuna devam edemeyip yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Yunus Akgün de 90. dakikada sahayı sekerek terk etti.

MERTENS: HAK ETMİŞTİK, YAZIK OLDU
GALATASARAY'DAKI üçüncü maçına çıkan ve ilk kez 11'de başlayan Dries Mertens, kazanmayı hak ettiklerini ancak başaramadıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu, "Zor bir maçtı. Geçen sezonun şampiyonuyla oynadık. Çok sıcaktı. Özel bir atmosferdi. Tek eksik bizim için goldü, yazık oldu" dedi. 35 yaşındaki forvet, "Bulduğumuz fırsatları bitirmeliyiz. Trabzonspor'dan daha fazla kazanmayı hak etmiştik" ifadelerini kullanırken, Napoli'den eski takım arkadaşı Hamsik'le ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Bana 'Hoş geldin' dedi. Atmosferi konuştuk. Türk Ligi'ne geldiğim için mutluyum."

G.SARAYLILAR TAHA'YI KUTLADI!
İlk kez Süper Lig'de boy gösteren Trabzonspor'un genç kalecisinin başarılı performansını G.Saraylılar da takdir etti
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Galatasaray maçında kaleye Muhammet Taha Tepe geçti. İlk kez Süper Lig'de bordomavili takımın formasını giyen genç file bekçisi, kalesine isabet eden 4 şutu da çıkararak Uğurcan'ı aratmadı. Galatasaraylı futbolcular da maç sonunda yanına gittikleri 21 yaşındaki eldiveni tebrik edip, "Aferin, iyi kurtarışlar yaptın" dediler.

TRABZONSPOR DEPLASMANINDA 1400 G.SARAYLI
TRABZON İl Güvenlik toplantısında deplasman seyircisine izin verilmedi. Ancak bordo-mavili yönetimin "Maça gelsinler çağrısıyla ikinci kez toplanan kurul, kararını değiştirdi. Tribünlerde 1400 civarında Galatasaray taraftarı yer aldı. Böylece Pandemi sonrası ilk kez büyük bir maçta deplasman seyircisine izin verilmiş oldu.

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