Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor - Galatasaray maçı golsüz sona erdi…
Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:03 Son Güncelleme: 29.8.2022 10:04

SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor - Galatasaray maçı golsüz sona erdi…

SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor - Galatasaray maçı golsüz sona erdi…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sezonun ilk derbisi golsüz sona ererken, iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla Galatasaray ve Trabzonspor, puanlarını 7 yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'tan yoksun başlayan Trabzonspor, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadeleye daha etkili başlayan taraf olan Galatasaray, rakip sahada tehlikeli pozisyonlara girse de değerlendiremedi.

İkinci yarıda da sarı-kırmızılı ekibin pozisyon üstünlüğü bulunsa da skoru değiştirecek gol gelmedi.

0-0 sona eren karşılaşmanın ardından iki takım da puanlarını 7 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.

9. dakikada Boey'dan sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarparak kaleci Muslera'yı geçen top az farkla kornere çıktı.

13. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

40. dakikada Larsen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45+1. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta kaleci Muslera, topu kontrole çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

73. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Larsen'in yerden ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu kaleci Muslera, çıkarak kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin sert şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

78. dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Gomis'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin müdahale edemediği top az farkla auta çıktı.

85. dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Kerem Türkoğlu'nun şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

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SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor - Galatasaray maçı golsüz sona erdi…
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