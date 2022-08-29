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Giriş Tarihi: 29.8.2022 20:35 Son Güncelleme: 29.8.2022 21:47

Son dakika: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Yeni transfer ilk kez 11'de...

Son dakika: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Yeni transfer ilk kez 11’de...

Son dakika haberi... Süper Lig’de 4. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Beşiktaş namağlup unvanını korumak istiyor. Diğer yandan ise henüz galibiyeti olmayan Sivasspor ise ilk galibiyetini alma peşinde. Maç öncesi Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu.

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş namağlup unvanıyla sahaya çıktı. Sivasspor'un ise henüz ligde galibiyet yok. Beşiktaş'ta yeni transfer Dele Alli ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0 - 0 SİVASSPOR

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Dele Alli, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nkoudou, Weghorst, Muleka.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

YENİLERİN İLK HEYECANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, yarın siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.

Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler.

Kerem Atakan Kesgin yarınki karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı

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Son dakika: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Yeni transfer ilk kez 11'de...
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