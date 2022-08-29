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Giriş Tarihi: 29.8.2022 09:41 Son Güncelleme: 29.8.2022 09:44

Trabzonspor'a 19’luk gurbetçi stoper: Emirhan Eraslan

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a 19’luk gurbetçi stoper: Emirhan Eraslan

Trabzonspor, Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın boşluğunu doldurmak için aynı yaştaki Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor son günlerdeki transfer atağını sürdürüyor. Naci Ünüvar'ı kadroya katan, Umut Bozok ile de anlaşan Trabzonspor, stoper bölgesine de bir hamle yaptı.

Fırtına, Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın boşluğunu doldurmak için aynı yaştaki Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşmaya vardı. İsviçre kulübüyle, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay konusunda el sıkışıldı.

Bugün Trabzon'a gelecek Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.87 cm boyundaki oyuncu ile gelmeden önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görüşme yaptığı ifade edildi. 31 Ocak 2003'te İsviçre'de dünyaya gelen Emirhan, futbola SC Zofingen altyapısında başladı, 2018'de de Basel altyapısına transfer oldu.

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Trabzonspor'a 19’luk gurbetçi stoper: Emirhan Eraslan
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