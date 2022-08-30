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Giriş Tarihi: 30.8.2022 16:44

Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu!

AA
Enzo Crivelli, İsviçre’nin Servette ekibine transfer oldu!

Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübüne transfer olmuştur. Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu!
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