Analiz yapmıyor!

Gürcan Bilgiç: Jesus her futbolcusunu ilk 11 oyuncusu haline getirdi. Ancak ciddi analiz problemi var. Adana Demir ve Konya maçları buna örnek
SORU: Fenerbahçe, Konyaspor'a yenildi.İdeal 11 yine tartışmaya açıldı. JorgeJesus da "Takım ilk defa söylediklerimiyapamadı" dedi. Portekizli teknik adammı haklı yoksa 'İdeal 11 şart' diyenler mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Günümüz futbolundasaha içi düzeni, futbolcuların uyumu önemli.Eğer yeni transferlerle geniş kadrolu bir takımsanızkısa sürede ideal 11'inizi belirleyip taşlarlafazla oynamayacaksınız. Kural budur! Her maçaayrı kadro, ayrı sistem denerseniz, bu işinsonu gelmez. Daha önce örnek verdim, RealMadrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri.Orta sahada 7 sene Kroos, Casemiro, Modricoynadı. 'Ancelotti mi haklı, Jesus mu?' diyede bir soru sordum. Tabii ki cevabı belli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu maça kadarki gelişimebaktığımız zaman Jesus'un rotasyonlarıbaşarılı oldu. Her futbolcusunuilk 11 oyuncusu haline getirdi. Ancakbenim gördüğüm, ciddi analiz problemlerivar. Ümraniye maçını bir ders olarakgördük ama ardından gelen AdanaDemir ve Konya karşılaşmalarında yaşananlarrakibin hiç incelenmediğini, bunagöre bir plan yapılmadığını gösteriyordu.Jesus, maçları sanki 10. haftadan sonraoluşturacağı ideal 11 için hazırlık gibi değerlendiriyor.Yoksa nasıl bir maça 'sıfır'orta saha ile çıkar ya da Onyekuru sağtarafı felç ederken tedbir almaz. Ya daligin en iyi pas yapan takımına karşı 2 orta sahaile oynar. Yenilgi problem değil, bunlar olacak.Fakat maçın hikâyesi hep yanlış yerden başlıyor.Konya maçında Valencia'nın kırmızı kartınısöylüyor ama 10 kişi kalana kadar tekşutu yok. Takım zaten bitik yani.
ALİ GÜLTİKEN: Futbolda en temel şeylerdenbiri kadro istikrarıdır. Bunu yapabildiğinizzaman hatalar da azalıyor, gerçekleştirmekistedikleriniz de daha güçlü oluyor. Rotasyonlukadrolar ve değişen sistemler uygulanabilir amabunun için kadronun yine istikrarlı ve beraberoynayan ekip olması lazım.
LEVENT TÜZEMEN: Başarı için kadroistikrarı şart. Jesus ise istikrara inanmıyor ve 'Benoynayan takıma bakarım' diyor. Böylebir anlayışı neKlopp'ta ne Mourinho'da ne de Guardiola'dagördüm. Konyaspor yenilgisinden sonraJesus'un, "Takım ilk defa dediklerimiyapamadı" açıklamasını sorumluluktankaçış olarak görüyorum. Jesus'un istikrarainanmamasının yerine oturması için F.Bahçe'ninhedeflere ulaşması gerekir.
BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe'ninAdana Demir'e 4 gol atan 11'inden sadece Serdarkenarda, Rossi 11'deydi Konya maçında. Jesus ilksert deplasmanına çıktı, üstüne Valencia'nın kırmızıkartı geldi ki Konya geçen yılki hücum iştahındanuzaktayken. Lincoln'ü ortanın solundaoynatıp sonra 10 numaradan sol bek oynamasınıbeklemek, Ferdi'nin bir maçta 3 mevki değiştirmesi...Bunlar Jesus için soru işareti.Crespo'ya soğuk bakıyor ve Serdar'da olmayanıistiyor. İdeal 11, futbolda bir gerçektir ama ufakdokunuşlar ve fikstüre göre rotasyon da oyununbir parçası. Jesus da "Neyi yanlış yaptım" diyedüşünecek Avrupa maçının olmadığı haftada.
GOL KRALI KARTAL'DAN ÇIKACAK
SORU: Beşiktaş fırtına gibi esti.Weghorst atıyor, attırıyor. Sizce Hollandalıfutbolcu bu ligin kralı olur mu? Bize izlediğinizWeghorst'u anlatır mısınız?
ALİ GÜLTİKEN: Bu sezon gol kralınınBeşiktaş'tan çıkacağını söyleyebiliriz. Weghorst daolabilir, Muleka da! Bir takımın içinde forvet bölgesindebu kadar çok gole dönük oyuncununolması büyük şans. Özellikle iç saha maçlarındabu tür skorları çok göreceğiz. Weghorst,üst seviye oyun mantığına sahip.Kabiliyetlerini doğru kullanıyor,ceza sahası içinde muazzam birtek vuruş yeteneği var. Bununyanında çevresindekileride oyunun içine katıyor.Muleka, Cenk, Ghezzal veN'Koudou'yu da parlatacak.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş sonunda turnayı gözünden vurdu. Hollandalı1.97'lik boyuna rağmen sahadapire gibi. Öne çıkıyor, top tutuyor, pas istasyonu oluyor, kanatların hücuma kalkmasına destek verip hızla rakip ceza alanına koşuyor ve golü atıyor. İyi oyunda N'Koudou, Masuaku ve Rosier başrolü oynuyor, çünkü bu üçlü kanatlardan etkili hücum ettikleri gibi gollük ortalar yapıyor. 3 büyük kulüp Hollandalı golcüyü nasıl bulamamış şaşırdım. Beşiktaş yönetimini kutlarım. Weghorst golkrallığının en büyük adayıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş tek kanat ile oynuyor. İlk 45'ler yüksek tempolu ve keyif verici. Ancak ikinci yarılarda o takım gidiyor,skoru korumak isteyen, cesareti kalmamışbaşka bir takım geliyor. Yönetim önemli oyuncular transfer etti. Gidenlere rağmen kadro kalitesi korundu. Weghorst tam bir takım oyuncusu, bir denizaltı torpili gibi. Nereden çıkacağını, ne zaman patlayacağını belli bile etmiyor. Ancak net tartı dört haftasonraki F.Bahçe maçında belli olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Weghorst çok tipik bir pivot santrfor. Havadan ve yerden gol atabiliyor. Uzun boyu büyük avantaj. Ayrıca sırtı dönük sistemi işletmesi ve asistleri de olduğuna göre komple bir santrfor kimliğinde ve de gelir gelmez takıma ısınması da önemli. Böyle devam ederse Beşiktaş çok şey kazanır.
BÜLENT TİMURLENK: Weghorst kendisini tarif etmek için kullanılan her kelimeyi Beşiktaş'ta sahada uygulamalı gösteriyor. Çok klas bir son vuruşçu da değil. Çok büyüktakımlarda oynamadı amahep bir orkestranın önemlibir parçası. Weghorst sağını, solunu, arkasındakini oynatır, boş koşuyla arkadaşlarına alan yaratır, asist yapar, presten vazgeçmez ve bir santrfor olarak gol de atar. Böyle bir santrfor 25-30 atmak yerine 15-20 attığında asist hanesinde de 10+ yazar ve savunmaya verdiği desteğin istatistiği de ancak işin profesyonelleri tarafından takip edilir.
TRABZON'A 8 NUMARA LAZIMKEN...
SORU: Trabzonspor'da AbdullahAvcı yerden yere vuruluyor.Bordo-mavili takımda neler oluyor?Sizce abartılı bir süreç miyaşanıyor? Sonuçta daha liginbaşındayız.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı iğneyi kendine, çuvaldızı eleştirenlere batıracak. Avcı'nın söylemleriyle Trabzonspor'un saha oyunu birbiriyle örtüşmüyor. Nwakaeme'nin yeri dolmadı, yeni oyuncular takıma oturmadı. Ayrıca Trabzonspor'da bir huzursuzluk var. Abdülkadir Ömür ayrılmak istiyor, Cornelius ise yolcu gibi görünüyor. Abdullah hoca ideal 11'i yakalayamamanın sıkıntısını fazlasıyla hissediyor. Eleştirilere kızmamalı, tam tersine kulak kabartmalı.
BÜLENT TİMURLENK: Abdullah Avcı, Antalya deplasmanında hatalıydı. Kopenhag maçında hatayı sahadaki oyuncularıyla paylaştı ancak Galatasaray maçında elinde yarım Trabzonspor vardı. O kadroyla derbi oynayıp kazanmasını beklemek, sakat yıldızları yok saymaktır. Avcı'nın büyük hatası, Hamsik'i yedekleyecek esaslı bir 8 numara almak varken Bardhi transferiyle Abdülkadir'i de küstürmesi. En ilginç gelişme elbette ki şampiyon takımın santrforu Cornelius'un ayrılmak istemesi. Transferde süre az ve sıkıntılar azalmak yerine artarken yönetimin acilen gidene güle güle, gelene hoş geldin demesi gerekiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bilhassa medya için sadece skorlar önemli. Takımlar iyi giderken, kazanırlarken teknik adam göklere çıkarılıyor. Tersi olunca da en ağır eleştiriler geliyor. Trabzonspor sezona çok iyi başlamadı, bu bir gerçek. Antalya'daki beklenmedik sonuçtan sonra Kopenhag'a da elenince G.Saray maçında eksikler de göz önüne alındığında sıkıntılı bir karşılaşma yaşandı. Ama kazanılan bir puan da önemliydi. Her geçen gün Trabzonspor'un daha iyiye gideceğini düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor kaldığı yerden devam etmiyor, aksine geri gidiyor. Takımın bir oyunu var ama gücü yok. Çok önemli 4 oyuncusunu kullanamıyor. Nwakaeme gitti; Visca, Hamsik, Bakasetas sakat. Yani takımın yüzde 40'ı yok. Yeni gelenler iyi oyuncular, onların da zamana ihtiyacı var. İdeal kadrosunu oturtana kadar bu sıkıntılar sürecek. Avcı çok tecrübeli ve planı olan bir teknik adam. Çözüm bulacak, gemiyi yeniden rotaya sokacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Şampiyon takım, bir oyun gücü var, oturmuş sistemi var. Bunları aynı şekilde tekrar ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Problem, geçen sene skora katkı yapan Visca, Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik'in olmamaları. Gelenler henüz gole katkı yapamadı. Özellikle ofansif kanat bölgelerinde kalite bir sıra aşağı düşmüş durumda. Bu da oyunu zorluyor.
İCARDİ GELSE BİLE SORUN ÇÖZÜLMEZ
SORU: G.Saray gol atamadıkçastres büyüyor. Seferovic çok eleştiriliyor.Gelirse İcardi ilaç olur mu? Ayrıca OkanBuruk'a karşı sabırsızlığın nedeni ne?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray neden gol atamıyor?Bu hastalığı tedavi etmek için önce teşhis gerekir.Kanatlardan G.Saray yeterince hücum edemiyorve etkili orta yapamıyor. Bekler hücuma çıkıyor,final ortalarını rakibe yapıyor. Seferovic golü nasıl atacak?İcardi değil, dünyanın en iyi santrforu bilegelse kenarlardan ortalarla beslenmedikçe konumankeni olmaya mahkumdur. Okan hoca ya buişi çözecek ya da kendisine çözüm üretecek bilgiliyabancı yardımcılar alacak. Çünkü mevcut yardımcılarıOkan hocaya destek olacak kalitede değiller.
BÜLENT TİMURLENK: Seferovicnet pozisyonları kaçırsa tamam ama asılsorun iki kanadın ona servis yapmaması.Rosier'in iki haftadır Weghorst'a yaptığıortalara bakın... Buruk, ideal 11'inibozmuyor. Trabzon'da kanatlaramüdahale için 90. dakikayı bekleyenhocanın Kerem ve Yunus'a"Buyurun beyler bir dekulübeden bakın maça"demesi lazım. Elbette yönetiminde bu iki oyuncununkontratını revize etmesigerekiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Futbolcuların ismi, kalitesi birinci planda gelmiyor. Burada ne katkı verecekleri önemli. Ama genelde bu tip transferlerinyüzde 80'inden verim alınamıyor. Tabii bunun nedeni de buraya bir nevi tatile geliyorlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun, Okan Buruk'un takıma halen bir düzen getirememesi. Yeni kadro, yeni hoca, yeni takım… Bunlar uyum dönemi gerektirir ama ben G.Saray'ın ne yapmak istediğini çözemedim. Geçen sezonki gibi oyuncuların performansıüzerine kurulu beklenti var. Birileri iyi oynayacak, bir şeyler yapacak, G.Saray kazanacak. Gomis biraz dikkatliolsa ve genç Taha'nın müthiş kurtarışları olmasaTrabzon deplasmanını 3 puanla bitirebilirlerdi.
ALİ GÜLTİKEN: Oyun olarak Trabzon'da güçlü bir G.Saray vardı. Oyunla ilgili yönden bir sıkıntısı yok. Kadro kendi içinde yürüyüşünü henüz tamamlamadı. Özellikle bu tür durumlardasantrfor konuşulur, bir nebze bunakatılıyorum ama diğer yanda Yunus,Kerem, Emre Akbaba'dan yanisantrfor dışındakidiğer forvetlerdende henüz golkatkısı alınamadı. Bunların da işin içine girmesi lazım. Okan Buruk için ise değerlendirmeler henüz erken. Oyun olarakhenüz bir sıkıntıyok.
REZERV LİG'E BAŞKANLAR KARAR VEREMEZ
SORU: Kulüpler Birliği Başkanı AliKoç, Süper Lig takımlarına bir yazı göndererekRezerv Lig'in kaldırılması içingörüş istemiş. Oysa kulüpler talep etmiş,TFF de yapmıştı. 1 ayda ne değişti?
LEVENT TÜZEMEN: Rezerv Lig kulüpleriçin değerli. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncularıtakıma koymadan evvel burada oynatmakönemli. Örneğin; Barış Alper Yılmaz, G.SarayA takımında çok süre bulamıyor ama RezervLig'de harikalar yaratıyor. Ali Koç bunu angaryaolarak gördüğü için mi kaldırılmasını istiyoryoksa elindeki oyuncular Rezerv Lig'deoynamak mı istemiyor? Rezerv Lig ile ilgili'devam mı-tamam mı' demek için teknikdirektörler görüşlerini hiçbir baskı altındakalmadan açıklamalıdır. Yani RezervLig'e başkanlar karar vermemelidir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Rezerv Lig'in kurulmasınıisteyenlerin bu duruma hazırlanmadıklarıortaya çıktı. Başlamadan önce de kulüpleritirazlarını dile getirdiler.TFF geri adım atmadı.Bunun yararı tartışılır.Hiçbir A takım,oyuncusunu rezervtakıma gönderemiyor.Onunüstüne seyahatmasraflarıbindi. Çözümolması gerekenorganizasyon, problemleribüyüttü. Israretmenin anlamlı olduğunudüşünmüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Tahmin ediyorumki bundan ne futbolcular ne de teknik adamlarmutlu oldu. İyice düşünülüp planlanmış bir işolmadığı için de galiba başlamadan bitiyor.
ALİ GÜLTİKEN: Türkiye aslında bu işindoğrusunu bir türlü bulamadı. Sorun, gençtakımdan yaş itibari ile profesyonel seviyeyegeçecek oyuncuların gelişimini sağlamaklaalakalı. Bir de kadrodaki oynamayan isimlerinform grafiğini yüksek tutma mücadelesi var.Her zaman sıkıntılara rağmen oyuncularınoynayarak gelişeceğini düşünüyorum. Toptankaldırmaktansa eksikleri gidermek lazım.
BİZ SAĞDUYU VE EMPATİYİ KAYBETTİK!
SORU: Biraz da kendimizi eleştirelim.Pozisyonlar için bazı medya mensuplarıtaraf olmuş sanki! Net kart, pozisyonlariçin bile "Yok artık" gibi yorumlar yapılıyor.Sosyal medya, Türk futbolunun kışkırtıcıunsuru haline mi geldi?
LEVENT TÜZEMEN: TV'de yorumlarını,gazetede yazılarını sosyal medyanın rüzgârınagöre konuşan ve yazan gazeteciler varsabugünden itibaren mesleklerini bıraksınlar.Ben kendi adıma inandıklarımı yazıyor vegördüklerimi yorumluyorum. Maalesef herkesinkırmızı kart dediği pozisyonlarıbir gazeteci sarı kart olarak yorumluyorve yazıyorsa o gazeteci değil taraftardır.Ben Galatasaraylıyım ama yazılarımdave yorumlarımda asla taraflı davranmam.Davranırsam mesleğime ihanet etmiş olurum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Türk futbolunun enbüyük sıkıntısı, medyadan kaynaklı. Hep söylediğimgibi Türkiye'de, dünyada benzeri olmayanbir büyük takımlar olayı var. Artı medyanında tamamı bu takımlarıntaraftarı. Bu yüzdenmaçlara bu gözle bakılıyor.Hakem eleştirileriobjektif değil.Hakemlerin de bubaskıda sağlıklımaç yönetmeleride bu tablonundeğişmesi demümkün değil.
GÜRCAN BİLGİÇ: Medyada herkes tarafını katı bir şekilde savunuyor. Bunu yaparken de yanlışın arkasında duruyorlar. Mesela Seferovic'in arkadaşından dönen topunu, üst üste binmiş görüntüde sanki Trabzonsporludan sekiyor gibi paylaşıyorlar. Aynı maçta Yunus'un iki sarıdan atılmasılazım, konuşulmuyor. Valencia'nın hareketi sert olmasa da direkt rakibe. Ortadatop yok. Net kırmızı! İkili mücadele pozisyonlarından 'Buna niye çıkmadı?' tartışması yapılıyor. Önceki maçlarda çekilmiş görüntülerle Beşiktaş, Yasin Kol'un kararlarını protesto ediyor ama aynı hakem ikinci dakikada N'Koudou'yu atmadı. Bundan bahseden yok. 'Hep bana' kültüründen doğru çıkmaz,haklı da çıkmaz.
ALİ GÜLTİKEN: Sosyal medya konusu işin içine girdiğinde tartışmalar çok daha keskin olmaya başladı. Bu da doğal olarak birçok şeyi bozuyor. En önemlisi sağduyu ve empatiyi kaybediyoruz. Böyle olunca da sistemin içindeki herkes bundan yara alıyor.