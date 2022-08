Analiz yapmıyor!

GOL KRALI KARTAL'DAN ÇIKACAK

TRABZON'A 8 NUMARA LAZIMKEN...

İCARDİ GELSE BİLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

REZERV LİG'E BAŞKANLAR KARAR VEREMEZ

BİZ SAĞDUYU VE EMPATİYİ KAYBETTİK!

Günümüz futbolundasaha içi düzeni, futbolcuların uyumu önemli.Eğer yeni transferlerle geniş kadrolu bir takımsanızkısa sürede ideal 11'inizi belirleyip taşlarlafazla oynamayacaksınız. Kural budur!Daha önce örnek verdim, RealMadrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri.Orta sahada 7 sene Kroos, Casemiro, Modricoynadı.Bu maça kadarki gelişimebaktığımız zaman Jesus'un rotasyonlarıbaşarılı oldu. Her futbolcusunuilk 11 oyuncusu haline getirdi. Ancakbenim gördüğüm, ciddi analiz problemlerivar. Ümraniye maçını bir ders olarakgördük ama ardından gelen AdanaDemir ve Konya karşılaşmalarında yaşananlarrakibin hiç incelenmediğini, bunagöre bir plan yapılmadığını gösteriyordu.Jesus, maçları sanki 10. haftadan sonraoluşturacağı ideal 11 için hazırlık gibi değerlendiriyor.Ya daligin en iyi pas yapan takımına karşı 2 orta sahaile oynar. Yenilgi problem değil, bunlar olacak.Fakat maçın hikâyesi hep yanlış yerden başlıyor.Futbolda en temel şeylerdenbiri kadro istikrarıdır. Bunu yapabildiğinizzaman hatalar da azalıyor, gerçekleştirmekistedikleriniz de daha güçlü oluyor. Rotasyonlukadrolar ve değişen sistemler uygulanabilir amabunun için kadronun yine istikrarlı ve beraberoynayan ekip olması lazım.Başarı için kadroistikrarı şart. Jesus ise istikrara inanmıyor ve 'Benoynayan takıma bakarım' diyor. Böylebir anlayışı neKlopp'ta ne Mourinho'da ne de Guardiola'dagördüm. Konyaspor yenilgisinden sonraJesus'un istikrarainanmamasının yerine oturması için F.Bahçe'ninhedeflere ulaşması gerekir.Fenerbahçe'ninAdana Demir'e 4 gol atan 11'inden sadece Serdarkenarda, Rossi 11'deydi Konya maçında. Jesus ilksert deplasmanına çıktı, üstüne Valencia'nın kırmızıkartı geldi ki Konya geçen yılki hücum iştahındanuzaktayken. Lincoln'ü ortanın solundaoynatıp sonra 10 numaradan sol bek oynamasınıbeklemek, Ferdi'nin bir maçta 3 mevki değiştirmesi...Crespo'ya soğuk bakıyor ve Serdar'da olmayanıistiyor. İdeal 11, futbolda bir gerçektir ama ufakdokunuşlar ve fikstüre göre rotasyon da oyununbir parçası. Jesus dadiyedüşünecek Avrupa maçının olmadığı haftada.Bu sezon gol kralınınBeşiktaş'tan çıkacağını söyleyebiliriz. Weghorst daolabilir, Muleka da! Bir takımın içinde forvet bölgesindebu kadar çok gole dönük oyuncununolması büyük şans.Weghorst,üst seviye oyun mantığına sahip.Kabiliyetlerini doğru kullanıyor,ceza sahası içinde muazzam birtek vuruş yeteneği var.Muleka, Cenk, Ghezzal veN'Koudou'yu da parlatacak.Beşiktaş sonunda turnayı gözünden vurdu.Öne çıkıyor, top tutuyor, pas istasyonu oluyor, kanatların hücuma kalkmasına destek verip hızla rakip ceza alanına koşuyor ve golü atıyor. İyi oyunda N'Koudou, Masuaku ve Rosier başrolü oynuyor, çünkü bu üçlü kanatlardan etkili hücum ettikleri gibi gollük ortalar yapıyor. 3 büyük kulüp Hollandalı golcüyü nasıl bulamamış şaşırdım.Beşiktaş tek kanat ile oynuyor. İlk 45'ler yüksek tempolu ve keyif verici. AncakYönetim önemli oyuncular transfer etti. Gidenlere rağmen kadro kalitesi korundu. Weghorst tam bir takım oyuncusu, bir denizaltı torpili gibi. Nereden çıkacağını, ne zaman patlayacağını belli bile etmiyorWeghorst çok tipik bir pivot santrfor. Havadan ve yerden gol atabiliyor. Uzun boyu büyük avantaj. Ayrıca sırtı dönük sistemi işletmesi ve asistleri de olduğuna göre komple bir santrfor kimliğinde ve de gelir gelmez takıma ısınması da önemli. Böyle devam ederse Beşiktaş çok şey kazanır.Weghorst kendisini tarif etmek için kullanılan her kelimeyi Beşiktaş'ta sahada uygulamalı gösteriyor. Çok klas bir son vuruşçu da değil.Weghorst sağını, solunu, arkasındakini oynatır, boş koşuyla arkadaşlarına alan yaratır, asist yapar, presten vazgeçmez ve bir santrfor olarak gol de atar. Böyle bir santrfor 25-30 atmak yerine 15-20 attığında asist hanesinde de 10+ yazar ve savunmaya verdiği desteğin istatistiği de ancak işin profesyonelleri tarafından takip edilir.Avcı iğneyi kendine, çuvaldızı eleştirenlere batıracak. Avcı'nın söylemleriyle Trabzonspor'un saha oyunu birbiriyle örtüşmüyor. Nwakaeme'nin yeri dolmadı, yeni oyuncular takıma oturmadı. Ayrıca Trabzonspor'da bir huzursuzluk var. Abdülkadir Ömür ayrılmak istiyor, Cornelius ise yolcu gibi görünüyor. Abdullah hoca ideal 11'i yakalayamamanın sıkıntısını fazlasıyla hissediyor. Eleştirilere kızmamalı, tam tersine kulak kabartmalı.Abdullah Avcı, Antalya deplasmanında hatalıydı. Kopenhag maçında hatayı sahadaki oyuncularıyla paylaştı ancak Galatasaray maçında elinde yarım Trabzonspor vardı. O kadroyla derbi oynayıp kazanmasını beklemek, sakat yıldızları yok saymaktır. Avcı'nın büyük hatası, Hamsik'i yedekleyecek esaslı bir 8 numara almak varken Bardhi transferiyle Abdülkadir'i de küstürmesi. En ilginç gelişme elbette ki şampiyon takımın santrforu Cornelius'un ayrılmak istemesi. Transferde süre az ve sıkıntılar azalmak yerine artarken yönetimin acilen gidene güle güle, gelene hoş geldin demesi gerekiyor.Bilhassa medya için sadece skorlar önemli. Takımlar iyi giderken, kazanırlarken teknik adam göklere çıkarılıyor. Tersi olunca da en ağır eleştiriler geliyor. Trabzonspor sezona çok iyi başlamadı, bu bir gerçek. Antalya'daki beklenmedik sonuçtan sonra Kopenhag'a da elenince G.Saray maçında eksikler de göz önüne alındığında sıkıntılı bir karşılaşma yaşandı. Ama kazanılan bir puan da önemliydi. Her geçen gün Trabzonspor'un daha iyiye gideceğini düşünüyorum.Trabzonspor kaldığı yerden devam etmiyor, aksine geri gidiyor. Takımın bir oyunu var ama gücü yok. Çok önemli 4 oyuncusunu kullanamıyor. Nwakaeme gitti; Visca, Hamsik, Bakasetas sakat. Yani takımın yüzde 40'ı yok. Yeni gelenler iyi oyuncular, onların da zamana ihtiyacı var. İdeal kadrosunu oturtana kadar bu sıkıntılar sürecek. Avcı çok tecrübeli ve planı olan bir teknik adam. Çözüm bulacak, gemiyi yeniden rotaya sokacaktır.Şampiyon takım, bir oyun gücü var, oturmuş sistemi var. Bunları aynı şekilde tekrar ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Problem, geçen sene skora katkı yapan Visca, Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik'in olmamaları. Gelenler henüz gole katkı yapamadı. Özellikle ofansif kanat bölgelerinde kalite bir sıra aşağı düşmüş durumda. Bu da oyunu zorluyor.G.Saray neden gol atamıyor?Bu hastalığı tedavi etmek için önce teşhis gerekir.Kanatlardan G.Saray yeterince hücum edemiyorve etkili orta yapamıyor. Bekler hücuma çıkıyor,final ortalarını rakibe yapıyor. Seferovic golü nasıl atacak?Okan hoca ya buişi çözecek ya da kendisine çözüm üretecek bilgiliyabancı yardımcılar alacak. Çünkü mevcut yardımcılarıOkan hocaya destek olacak kalitede değiller.Seferovicnet pozisyonları kaçırsa tamam ama asılsorun iki kanadın ona servis yapmaması.Rosier'in iki haftadır Weghorst'a yaptığıortalara bakın... Buruk, ideal 11'inibozmuyor. Trabzon'da kanatlaramüdahale için 90. dakikayı bekleyenhocanın Kerem ve Yunus'ademesi lazım. Elbette yönetiminde bu iki oyuncununkontratını revize etmesigerekiyor.Futbolcuların ismi, kalitesi birinci planda gelmiyor. Burada ne katkı verecekleri önemli.Tabii bunun nedeni de buraya bir nevi tatile geliyorlar.Sorun, Okan Buruk'un takıma halen bir düzen getirememesi. Yeni kadro, yeni hoca, yeni takım… Bunlar uyum dönemi gerektirir ama ben G.Saray'ın ne yapmak istediğini çözemedim.Birileri iyi oynayacak, bir şeyler yapacak, G.Saray kazanacak.Oyun olarak Trabzon'da güçlü bir G.Saray vardı. Oyunla ilgili yönden bir sıkıntısı yok. Kadro kendi içinde yürüyüşünü henüz tamamlamadı.Bunların da işin içine girmesi lazım. Okan Buruk için ise değerlendirmeler henüz erken.Rezerv Lig kulüpleriçin değerli. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncularıtakıma koymadan evvel burada oynatmakönemli. Örneğin; Barış Alper Yılmaz, G.SarayA takımında çok süre bulamıyor ama RezervLig'de harikalar yaratıyor. Ali Koç bunu angaryaolarak gördüğü için mi kaldırılmasını istiyoryoksa elindeki oyuncular Rezerv Lig'deoynamak mı istemiyor?Yani RezervLig'e başkanlar karar vermemelidir.Rezerv Lig'in kurulmasınıisteyenlerin bu duruma hazırlanmadıklarıortaya çıktı. Başlamadan önce de kulüpleritirazlarını dile getirdiler.TFF geri adım atmadı.Hiçbir A takım,oyuncusunu rezervtakıma gönderemiyor.Çözümolması gerekenorganizasyon, problemleribüyüttü. Israretmenin anlamlı olduğunudüşünmüyorum.Tahmin ediyorumki bundan ne futbolcular ne de teknik adamlarmutlu oldu. İyice düşünülüp planlanmış bir işolmadığı için de galiba başlamadan bitiyor.Türkiye aslında bu işindoğrusunu bir türlü bulamadı. Sorun, gençtakımdan yaş itibari ile profesyonel seviyeyegeçecek oyuncuların gelişimini sağlamaklaalakalı. Bir de kadrodaki oynamayan isimlerinform grafiğini yüksek tutma mücadelesi var.TV'de yorumlarını,gazetede yazılarını sosyal medyanın rüzgârınagöre konuşan ve yazan gazeteciler varsabugünden itibarenBen kendi adıma inandıklarımı yazıyor vegördüklerimi yorumluyorum.Ben Galatasaraylıyım ama yazılarımdave yorumlarımda asla taraflı davranmam.Davranırsam mesleğime ihanet etmiş olurum.Türk futbolunun enbüyük sıkıntısı, medyadan kaynaklı. Hep söylediğimgibi Türkiye'de, dünyada benzeri olmayanbir büyük takımlar olayı var. Artı medyanında tamamı bu takımlarıntaraftarı. Bu yüzdenmaçlara bu gözle bakılıyor.Hakem eleştirileriobjektif değil.Hakemlerin de bubaskıda sağlıklımaç yönetmeleride bu tablonundeğişmesi demümkün değil.Medyada herkes tarafını katı bir şekilde savunuyor. Bunu yaparken de yanlışın arkasında duruyorlar. Mesela Seferovic'in arkadaşından dönen topunu, üst üste binmiş görüntüde sanki Trabzonsporludan sekiyor gibi paylaşıyorlar.Valencia'nın hareketi sert olmasa da direkt rakibe.İkili mücadele pozisyonlarından 'Buna niye çıkmadı?' tartışması yapılıyor. Önceki maçlarda çekilmiş görüntülerle Beşiktaş, Yasin Kol'un kararlarını protesto ediyor ama aynı hakem ikinci dakikada N'Koudou'yu atmadı. Bundan bahseden yok.Sosyal medya konusu işin içine girdiğinde tartışmalar çok daha keskin olmaya başladı. Bu da doğal olarak birçok şeyi bozuyor. En önemlisi sağduyu ve empatiyi kaybediyoruz. Böyle olunca da sistemin içindeki herkes bundan yara alıyor.