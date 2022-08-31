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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Analiz yapmıyor!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Analiz yapmıyor!

Gürcan Bilgiç: Jesus her futbolcusunu ilk 11 oyuncusu haline getirdi. Ancak ciddi analiz problemi var. Adana Demir ve Konya maçları buna örnek

SORU: Fenerbahçe, Konyaspor'a yenildi. İdeal 11 yine tartışmaya açıldı. Jorge Jesus da "Takım ilk defa söylediklerimi yapamadı" dedi. Portekizli teknik adam mı haklı yoksa 'İdeal 11 şart' diyenler mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Günümüz futbolunda saha içi düzeni, futbolcuların uyumu önemli. Eğer yeni transferlerle geniş kadrolu bir takımsanız kısa sürede ideal 11'inizi belirleyip taşlarla fazla oynamayacaksınız. Kural budur! Her maça ayrı kadro, ayrı sistem denerseniz, bu işin sonu gelmez. Daha önce örnek verdim, Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Orta sahada 7 sene Kroos, Casemiro, Modric oynadı. 'Ancelotti mi haklı, Jesus mu?' diye de bir soru sordum. Tabii ki cevabı belli.



GÜRCAN BİLGİÇ: Bu maça kadarki gelişime baktığımız zaman Jesus'un rotasyonları başarılı oldu. Her futbolcusunu ilk 11 oyuncusu haline getirdi. Ancak benim gördüğüm, ciddi analiz problemleri var. Ümraniye maçını bir ders olarak gördük ama ardından gelen Adana Demir ve Konya karşılaşmalarında yaşananlar rakibin hiç incelenmediğini, buna göre bir plan yapılmadığını gösteriyordu. Jesus, maçları sanki 10. haftadan sonra oluşturacağı ideal 11 için hazırlık gibi değerlendiriyor. Yoksa nasıl bir maça 'sıfır' orta saha ile çıkar ya da Onyekuru sağ tarafı felç ederken tedbir almaz. Ya da ligin en iyi pas yapan takımına karşı 2 orta saha ile oynar. Yenilgi problem değil, bunlar olacak. Fakat maçın hikâyesi hep yanlış yerden başlıyor. Konya maçında Valencia'nın kırmızı kartını söylüyor ama 10 kişi kalana kadar tek şutu yok. Takım zaten bitik yani.

ALİ GÜLTİKEN: Futbolda en temel şeylerden biri kadro istikrarıdır. Bunu yapabildiğiniz zaman hatalar da azalıyor, gerçekleştirmek istedikleriniz de daha güçlü oluyor. Rotasyonlu kadrolar ve değişen sistemler uygulanabilir ama bunun için kadronun yine istikrarlı ve beraber oynayan ekip olması lazım.

LEVENT TÜZEMEN: Başarı için kadro istikrarı şart. Jesus ise istikrara inanmıyor ve 'Ben oynayan takıma bakarım' diyor. Böyle bir anlayışı ne Klopp'ta ne Mourinho'da ne de Guardiola'da gördüm. Konyaspor yenilgisinden sonra Jesus'un, "Takım ilk defa dediklerimi yapamadı" açıklamasını sorumluluktan kaçış olarak görüyorum. Jesus'un istikrara inanmamasının yerine oturması için F.Bahçe'nin hedeflere ulaşması gerekir.

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe'nin Adana Demir'e 4 gol atan 11'inden sadece Serdar kenarda, Rossi 11'deydi Konya maçında. Jesus ilk sert deplasmanına çıktı, üstüne Valencia'nın kırmızı kartı geldi ki Konya geçen yılki hücum iştahından uzaktayken. Lincoln'ü ortanın solunda oynatıp sonra 10 numaradan sol bek oynamasını beklemek, Ferdi'nin bir maçta 3 mevki değiştirmesi... Bunlar Jesus için soru işareti. Crespo'ya soğuk bakıyor ve Serdar'da olmayanı istiyor. İdeal 11, futbolda bir gerçektir ama ufak dokunuşlar ve fikstüre göre rotasyon da oyunun bir parçası. Jesus da "Neyi yanlış yaptım" diye düşünecek Avrupa maçının olmadığı haftada.

GOL KRALI KARTAL'DAN ÇIKACAK

SORU: Beşiktaş fırtına gibi esti. Weghorst atıyor, attırıyor. Sizce Hollandalı futbolcu bu ligin kralı olur mu? Bize izlediğiniz Weghorst'u anlatır mısınız?



ALİ GÜLTİKEN: Bu sezon gol kralının Beşiktaş'tan çıkacağını söyleyebiliriz. Weghorst da olabilir, Muleka da! Bir takımın içinde forvet bölgesinde bu kadar çok gole dönük oyuncunun olması büyük şans. Özellikle iç saha maçlarında bu tür skorları çok göreceğiz. Weghorst, üst seviye oyun mantığına sahip. Kabiliyetlerini doğru kullanıyor, ceza sahası içinde muazzam bir tek vuruş yeteneği var. Bunun yanında çevresindekileri de oyunun içine katıyor. Muleka, Cenk, Ghezzal ve N'Koudou'yu da parlatacak.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş sonunda turnayı gözünden vurdu. Hollandalı 1.97'lik boyuna rağmen sahada pire gibi. Öne çıkıyor, top tutuyor, pas istasyonu oluyor, kanatların hücuma kalkmasına destek verip hızla rakip ceza alanına koşuyor ve golü atıyor. İyi oyunda N'Koudou, Masuaku ve Rosier başrolü oynuyor, çünkü bu üçlü kanatlardan etkili hücum ettikleri gibi gollük ortalar yapıyor. 3 büyük kulüp Hollandalı golcüyü nasıl bulamamış şaşırdım. Beşiktaş yönetimini kutlarım. Weghorst gol krallığının en büyük adayıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş tek kanat ile oynuyor. İlk 45'ler yüksek tempolu ve keyif verici. Ancak ikinci yarılarda o takım gidiyor, skoru korumak isteyen, cesareti kalmamış başka bir takım geliyor. Yönetim önemli oyuncular transfer etti. Gidenlere rağmen kadro kalitesi korundu. Weghorst tam bir takım oyuncusu, bir denizaltı torpili gibi. Nereden çıkacağını, ne zaman patlayacağını belli bile etmiyor. Ancak net tartı dört hafta sonraki F.Bahçe maçında belli olur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Weghorst çok tipik bir pivot santrfor. Havadan ve yerden gol atabiliyor. Uzun boyu büyük avantaj. Ayrıca sırtı dönük sistemi işletmesi ve asistleri de olduğuna göre komple bir santrfor kimliğinde ve de gelir gelmez takıma ısınması da önemli. Böyle devam ederse Beşiktaş çok şey kazanır.

BÜLENT TİMURLENK: Weghorst kendisini tarif etmek için kullanılan her kelimeyi Beşiktaş'ta sahada uygulamalı gösteriyor. Çok klas bir son vuruşçu da değil. Çok büyük takımlarda oynamadı ama hep bir orkestranın önemli bir parçası. Weghorst sağını, solunu, arkasındakini oynatır, boş koşuyla arkadaşlarına alan yaratır, asist yapar, presten vazgeçmez ve bir santrfor olarak gol de atar. Böyle bir santrfor 25-30 atmak yerine 15-20 attığında asist hanesinde de 10+ yazar ve savunmaya verdiği desteğin istatistiği de ancak işin profesyonelleri tarafından takip edilir.

TRABZON'A 8 NUMARA LAZIMKEN...

SORU: Trabzonspor'da Abdullah Avcı yerden yere vuruluyor. Bordo-mavili takımda neler oluyor? Sizce abartılı bir süreç mi yaşanıyor? Sonuçta daha ligin başındayız.



LEVENT TÜZEMEN: Avcı iğneyi kendine, çuvaldızı eleştirenlere batıracak. Avcı'nın söylemleriyle Trabzonspor'un saha oyunu birbiriyle örtüşmüyor. Nwakaeme'nin yeri dolmadı, yeni oyuncular takıma oturmadı. Ayrıca Trabzonspor'da bir huzursuzluk var. Abdülkadir Ömür ayrılmak istiyor, Cornelius ise yolcu gibi görünüyor. Abdullah hoca ideal 11'i yakalayamamanın sıkıntısını fazlasıyla hissediyor. Eleştirilere kızmamalı, tam tersine kulak kabartmalı.

BÜLENT TİMURLENK: Abdullah Avcı, Antalya deplasmanında hatalıydı. Kopenhag maçında hatayı sahadaki oyuncularıyla paylaştı ancak Galatasaray maçında elinde yarım Trabzonspor vardı. O kadroyla derbi oynayıp kazanmasını beklemek, sakat yıldızları yok saymaktır. Avcı'nın büyük hatası, Hamsik'i yedekleyecek esaslı bir 8 numara almak varken Bardhi transferiyle Abdülkadir'i de küstürmesi. En ilginç gelişme elbette ki şampiyon takımın santrforu Cornelius'un ayrılmak istemesi. Transferde süre az ve sıkıntılar azalmak yerine artarken yönetimin acilen gidene güle güle, gelene hoş geldin demesi gerekiyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bilhassa medya için sadece skorlar önemli. Takımlar iyi giderken, kazanırlarken teknik adam göklere çıkarılıyor. Tersi olunca da en ağır eleştiriler geliyor. Trabzonspor sezona çok iyi başlamadı, bu bir gerçek. Antalya'daki beklenmedik sonuçtan sonra Kopenhag'a da elenince G.Saray maçında eksikler de göz önüne alındığında sıkıntılı bir karşılaşma yaşandı. Ama kazanılan bir puan da önemliydi. Her geçen gün Trabzonspor'un daha iyiye gideceğini düşünüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor kaldığı yerden devam etmiyor, aksine geri gidiyor. Takımın bir oyunu var ama gücü yok. Çok önemli 4 oyuncusunu kullanamıyor. Nwakaeme gitti; Visca, Hamsik, Bakasetas sakat. Yani takımın yüzde 40'ı yok. Yeni gelenler iyi oyuncular, onların da zamana ihtiyacı var. İdeal kadrosunu oturtana kadar bu sıkıntılar sürecek. Avcı çok tecrübeli ve planı olan bir teknik adam. Çözüm bulacak, gemiyi yeniden rotaya sokacaktır.

ALİ GÜLTİKEN: Şampiyon takım, bir oyun gücü var, oturmuş sistemi var. Bunları aynı şekilde tekrar ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Problem, geçen sene skora katkı yapan Visca, Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik'in olmamaları. Gelenler henüz gole katkı yapamadı. Özellikle ofansif kanat bölgelerinde kalite bir sıra aşağı düşmüş durumda. Bu da oyunu zorluyor.

İCARDİ GELSE BİLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

SORU: G.Saray gol atamadıkça stres büyüyor. Seferovic çok eleştiriliyor. Gelirse İcardi ilaç olur mu? Ayrıca Okan Buruk'a karşı sabırsızlığın nedeni ne?



LEVENT TÜZEMEN: G.Saray neden gol atamıyor? Bu hastalığı tedavi etmek için önce teşhis gerekir. Kanatlardan G.Saray yeterince hücum edemiyor ve etkili orta yapamıyor. Bekler hücuma çıkıyor, final ortalarını rakibe yapıyor. Seferovic golü nasıl atacak? İcardi değil, dünyanın en iyi santrforu bile gelse kenarlardan ortalarla beslenmedikçe konu mankeni olmaya mahkumdur. Okan hoca ya bu işi çözecek ya da kendisine çözüm üretecek bilgili yabancı yardımcılar alacak. Çünkü mevcut yardımcıları Okan hocaya destek olacak kalitede değiller.

BÜLENT TİMURLENK: Seferovic net pozisyonları kaçırsa tamam ama asıl sorun iki kanadın ona servis yapmaması. Rosier'in iki haftadır Weghorst'a yaptığı ortalara bakın... Buruk, ideal 11'ini bozmuyor. Trabzon'da kanatlara müdahale için 90. dakikayı bekleyen hocanın Kerem ve Yunus'a "Buyurun beyler bir de kulübeden bakın maça" demesi lazım. Elbette yönetimin de bu iki oyuncunun kontratını revize etmesi gerekiyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Futbolcuların ismi, kalitesi birinci planda gelmiyor. Burada ne katkı verecekleri önemli. Ama genelde bu tip transferlerin yüzde 80'inden verim alınamıyor. Tabii bunun nedeni de buraya bir nevi tatile geliyorlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun, Okan Buruk'un takıma halen bir düzen getirememesi. Yeni kadro, yeni hoca, yeni takım… Bunlar uyum dönemi gerektirir ama ben G.Saray'ın ne yapmak istediğini çözemedim. Geçen sezonki gibi oyuncuların performansı üzerine kurulu beklenti var. Birileri iyi oynayacak, bir şeyler yapacak, G.Saray kazanacak. Gomis biraz dikkatli olsa ve genç Taha'nın müthiş kurtarışları olmasa Trabzon deplasmanını 3 puanla bitirebilirlerdi.

ALİ GÜLTİKEN: Oyun olarak Trabzon'da güçlü bir G.Saray vardı. Oyunla ilgili yönden bir sıkıntısı yok. Kadro kendi içinde yürüyüşünü henüz tamamlamadı. Özellikle bu tür durumlarda santrfor konuşulur, bir nebze buna katılıyorum ama diğer yanda Yunus, Kerem, Emre Akbaba'dan yani santrfor dışındaki diğer forvetlerden de henüz gol katkısı alınamadı. Bunların da işin içine girmesi lazım. Okan Buruk için ise değerlendirmeler henüz erken. Oyun olarak henüz bir sıkıntı yok.

REZERV LİG'E BAŞKANLAR KARAR VEREMEZ

SORU: Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Süper Lig takımlarına bir yazı göndererek Rezerv Lig'in kaldırılması için görüş istemiş. Oysa kulüpler talep etmiş, TFF de yapmıştı. 1 ayda ne değişti?

LEVENT TÜZEMEN: Rezerv Lig kulüpler için değerli. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları takıma koymadan evvel burada oynatmak önemli. Örneğin; Barış Alper Yılmaz, G.Saray A takımında çok süre bulamıyor ama Rezerv Lig'de harikalar yaratıyor. Ali Koç bunu angarya olarak gördüğü için mi kaldırılmasını istiyor yoksa elindeki oyuncular Rezerv Lig'de oynamak mı istemiyor? Rezerv Lig ile ilgili 'devam mı-tamam mı' demek için teknik direktörler görüşlerini hiçbir baskı altında kalmadan açıklamalıdır. Yani Rezerv Lig'e başkanlar karar vermemelidir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Rezerv Lig'in kurulmasını isteyenlerin bu duruma hazırlanmadıkları ortaya çıktı. Başlamadan önce de kulüpler itirazlarını dile getirdiler. TFF geri adım atmadı. Bunun yararı tartışılır. Hiçbir A takım, oyuncusunu rezerv takıma gönderemiyor. Onun üstüne seyahat masrafları bindi. Çözüm olması gereken organizasyon, problemleri büyüttü. Israr etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tahmin ediyorum ki bundan ne futbolcular ne de teknik adamlar mutlu oldu. İyice düşünülüp planlanmış bir iş olmadığı için de galiba başlamadan bitiyor.

ALİ GÜLTİKEN: Türkiye aslında bu işin doğrusunu bir türlü bulamadı. Sorun, genç takımdan yaş itibari ile profesyonel seviyeye geçecek oyuncuların gelişimini sağlamakla alakalı. Bir de kadrodaki oynamayan isimlerin form grafiğini yüksek tutma mücadelesi var. Her zaman sıkıntılara rağmen oyuncuların oynayarak gelişeceğini düşünüyorum. Toptan kaldırmaktansa eksikleri gidermek lazım.

BİZ SAĞDUYU VE EMPATİYİ KAYBETTİK!

SORU: Biraz da kendimizi eleştirelim. Pozisyonlar için bazı medya mensupları taraf olmuş sanki! Net kart, pozisyonlar için bile "Yok artık" gibi yorumlar yapılıyor. Sosyal medya, Türk futbolunun kışkırtıcı unsuru haline mi geldi?

LEVENT TÜZEMEN: TV'de yorumlarını, gazetede yazılarını sosyal medyanın rüzgârına göre konuşan ve yazan gazeteciler varsa bugünden itibaren mesleklerini bıraksınlar. Ben kendi adıma inandıklarımı yazıyor ve gördüklerimi yorumluyorum. Maalesef herkesin kırmızı kart dediği pozisyonları bir gazeteci sarı kart olarak yorumluyor ve yazıyorsa o gazeteci değil taraftardır. Ben Galatasaraylıyım ama yazılarımda ve yorumlarımda asla taraflı davranmam. Davranırsam mesleğime ihanet etmiş olurum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Türk futbolunun en büyük sıkıntısı, medyadan kaynaklı. Hep söylediğim gibi Türkiye'de, dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Artı medyanın da tamamı bu takımların taraftarı. Bu yüzden maçlara bu gözle bakılıyor. Hakem eleştirileri objektif değil. Hakemlerin de bu baskıda sağlıklı maç yönetmeleri de bu tablonun değişmesi de mümkün değil.

GÜRCAN BİLGİÇ: Medyada herkes tarafını katı bir şekilde savunuyor. Bunu yaparken de yanlışın arkasında duruyorlar. Mesela Seferovic'in arkadaşından dönen topunu, üst üste binmiş görüntüde sanki Trabzonsporludan sekiyor gibi paylaşıyorlar. Aynı maçta Yunus'un iki sarıdan atılması lazım, konuşulmuyor. Valencia'nın hareketi sert olmasa da direkt rakibe. Ortada top yok. Net kırmızı! İkili mücadele pozisyonlarından 'Buna niye çıkmadı?' tartışması yapılıyor. Önceki maçlarda çekilmiş görüntülerle Beşiktaş, Yasin Kol'un kararlarını protesto ediyor ama aynı hakem ikinci dakikada N'Koudou'yu atmadı. Bundan bahseden yok. 'Hep bana' kültüründen doğru çıkmaz, haklı da çıkmaz.

ALİ GÜLTİKEN: Sosyal medya konusu işin içine girdiğinde tartışmalar çok daha keskin olmaya başladı. Bu da doğal olarak birçok şeyi bozuyor. En önemlisi sağduyu ve empatiyi kaybediyoruz. Böyle olunca da sistemin içindeki herkes bundan yara alıyor.

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