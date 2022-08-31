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Giriş Tarihi: 31.8.2022 18:29 Son Güncelleme: 31.8.2022 18:32

Başkandan Pjanic için çok çarpıcı sözler! "324 mesaj aldım"

Başkandan Pjanic için çok çarpıcı sözler! 324 mesaj aldım

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Barcelona'ya geri dönen Boşnak yıldız Miralem Pjanic, henüz resmi maçta forma giyemedi. Barcelona'daki belirsizliği devam eden Pjanic için kulüp başkanı çok çarpıcı sözler söyledi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen fakat istenilen performansı ortaya koyamayan Miralem Pjanic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldızın takımdaki geleceği merak edilirken kulüp başkanı tarafından yapılan bir açıklama gündeme geldi.

Barcelona'ya geri dönen ve hazırlık maçlarında hocası Xavi'yi etkileyen Pjanic'in durumu belirsizliğini koruyor. Yeni sezonda Barcelona ile henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Pjanic kadroda düşünülmüyor.

PJANIC'E 2 KULÜP TALİP

Transfer olup olmayacağı merak edilen Pjanic için Lyon ve Al Nassr takımlarının ilgilendiği iddialar gündeme geldi. Boşnak oyuncunun menajeri Fali Ramadani, Pjanic için gelen teklifleri kulübü Barcelona'ya iletti.

AL NASSR BAŞKANI RESMEN AÇIKLADI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr takımını Pjanic ile ilgilendiği iddia edildi. Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar, sosyal medya hesabından Pjanic için çok çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Kulüp Başkanı Musalli Al-Muammar, Pjanic ile ilgili transfer iddialarını yalanladı. Başkanın yaptığı açıklamada, "Bir sabah uyandım ve telefonuma tam 324 mesaj geldiğini gördüm. Yemin ederim Barcelona ile hiçbir temasımız olmadı ve Pjanic'e ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor." dedi.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Başkandan Pjanic için çok çarpıcı sözler! "324 mesaj aldım"
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