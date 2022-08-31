Başkandan Pjanic için çok çarpıcı sözler! "324 mesaj aldım"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen fakat istenilen performansı ortaya koyamayan Miralem Pjanic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldızın takımdaki geleceği merak edilirken kulüp başkanı tarafından yapılan bir açıklama gündeme geldi.
Barcelona'ya geri dönen ve hazırlık maçlarında hocası Xavi'yi etkileyen Pjanic'in durumu belirsizliğini koruyor. Yeni sezonda Barcelona ile henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Pjanic kadroda düşünülmüyor.
AL NASSR BAŞKANI RESMEN AÇIKLADI
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr takımını Pjanic ile ilgilendiği iddia edildi. Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar, sosyal medya hesabından Pjanic için çok çarpıcı bir mesaj yayınladı.
Kulüp Başkanı Musalli Al-Muammar, Pjanic ile ilgili transfer iddialarını yalanladı. Başkanın yaptığı açıklamada, "Bir sabah uyandım ve telefonuma tam 324 mesaj geldiğini gördüm. Yemin ederim Barcelona ile hiçbir temasımız olmadı ve Pjanic'e ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor." dedi.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.