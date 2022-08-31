Başkandan Pjanic için çok çarpıcı sözler! "324 mesaj aldım"

Kulüp Başkanı Musalli Al-Muammar, Pjanic ile ilgili transfer iddialarını yalanladı. Başkanın yaptığı açıklamada, "Bir sabah uyandım ve telefonuma tam 324 mesaj geldiğini gördüm. Yemin ederim Barcelona ile hiçbir temasımız olmadı ve Pjanic'e ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor." dedi.