Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulüpler Birliği'nden TFF'ye "Rezerv Lig'in bu sezon için iptali" başvurusu
Giriş Tarihi: 31.8.2022 19:13

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye "Rezerv Lig'in bu sezon için iptali" başvurusu

DHA
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye Rezerv Lig’in bu sezon için iptali başvurusu

Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun bu sezon için durdurulması ve gelecek sezonlar için durumun tekrar istişare edilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken bir çok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir.Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz.

EN ÇOK OKUNANLAR

İŞKUR GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Emekli promosyon kampanyaları için bugün son! En yüksek 2022 emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
YKS EK TERCİH kılavuzu 2022 PDF: ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı!
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye "Rezerv Lig'in bu sezon için iptali" başvurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA