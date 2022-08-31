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Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:24

Ozan Kabak, Hoffenheim’da ayın oyuncusu

DHA
Ozan Kabak, Hoffenheim’da ayın oyuncusu

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro’ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak’ı, ağustos ayının oyuncusu seçti.

Bundesliga'da 4'üncü haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4'üncü sırada Borussia Dortmund'un önünde yer alan Hoffenheim'da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip. Takım 4. hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

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Ozan Kabak, Hoffenheim’da ayın oyuncusu
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