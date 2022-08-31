Son dakika: Adana Demirspor ayrılığı resmen açıkladı! İşte Balotelli’nin yeni takımı

Adana Demirspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Yapılan resmi açıklamada, 2.620 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiği ifade edildi.
Mario Balotelli, Sion ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Monza'dan bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
"Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli." demişti.
MARIO BALOTELLİ'NİN TÜRKİYE KARNESİ
Mario Balotelli, Adana Demirspor geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 19 gol ve 6 asist katkısı yaptı. Balotelli bu sezon ise 2 maçta forma giydi 1 asist yaptı.