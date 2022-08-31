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Giriş Tarihi: 31.8.2022 21:27 Son Güncelleme: 31.8.2022 21:42

Son dakika: Adana Demirspor ayrılığı resmen açıkladı! İşte Balotelli'nin yeni takımı

Son dakika: Adana Demirspor ayrılığı resmen açıkladı! İşte Balotelli’nin yeni takımı

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'da beklenen transfer gerçekleşti. İtalyan golcü Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğu açıkladı.

Adana Demirspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Yapılan resmi açıklamada, 2.620 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiği ifade edildi.

Mario Balotelli, Sion ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Monza'dan bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

BAŞKAN MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gündüz saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz.

"Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli." demişti.

MARIO BALOTELLİ'NİN TÜRKİYE KARNESİ

Mario Balotelli, Adana Demirspor geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 19 gol ve 6 asist katkısı yaptı. Balotelli bu sezon ise 2 maçta forma giydi 1 asist yaptı.

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Son dakika: Adana Demirspor ayrılığı resmen açıkladı! İşte Balotelli'nin yeni takımı
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