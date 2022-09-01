Ahmet Nur Çebi Rezerv Lig kararına sitem etti! "Türk futbolunun patronlarının..."

AHMET ÇEBİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Dün bu başvuru resmen yapıldı.. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise SABAH SPOR'a çok önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin sözleri şöyle: "Gençlerin ve kadroda yer bulmakta zorlanan diğer futbolcuların oynayabileceği bir ortam Türk futboluna katkı verir. Ancak TFF'nin kulüplerin yükünü maddi ve manevi hesaplaması gerekir. Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez. Kulüp başkanları imzaladıklarının arkasında durmuyor. Rezerv Lig konusu kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir.