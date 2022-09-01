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Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:18

Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, bu sezon 20 golü hedefliyor!

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Gaziantep FK’li Joao Figueiredo, bu sezon 20 golü hedefliyor!

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, bu sezon en 20 gol atmayı hedeflediğini belirterek hedefe ulaşmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, hat-trick yaptığı ligin 4. haftasındaki Antalyaspor maçı performansından çok memnun kaldığını ve aynı performansı 5. haftadaki Galatasaray maçında da göstermek istediğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin forveti Joao Figueiredo, 5. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta alacakları sonucun, sezona ilişkin hedeflerinin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Kırmızı-siyahlı takımın başarılı forveti Joao Figueiredo, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına Galatasaray maçının zor geçeceğini söyledi.

Galatasaray maçının önemli olduğunu aktaran Figueiredo, "Dışarıda oynayacağız. Galatasaray büyük takım. Oradan alacağız puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için." şeklinde konuştu.

Geçen sezon Türkiye'de ilk tecrübesini yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, takımın performansına bağlı olarak kendi performans grafiğinin de düştüğünü ifade etti.

Lige iyi başladıklarını anlatan Figueiredo, "Takım iyi gittiği için ben de iyi performans gösteriyorum. Antalyaspor maçının atmosferi gerçekten çok iyiydi. Maçı ilk yarı geride kapattık. İkinci yarı geri dönmesini bildik. Kulüp tarihinde ilk defa hat-trick yapmak benim için de ayrıcalık." diye konuştu.

"Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum"

Bu sezon takımın başarılı gidişatı olduğunu vurgulayan Figueiredo, bunda katkısının olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Figueiredo, bir basın mensubunun "sezon sonuna kadar kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusu üzerine "Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum." cevabını verdi.

Takım içinde rekabet olduğunu ifade eden Figueiredo, "Pekhart'ın burada olması benim için önemli. O beni motive edecektir, ben onu motive edeceğim. Böylelikle rekabetçi bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Eşinin 5 aylık hamile olduğunu, ilk çocukların her zaman şans getirdiğine inandığını söyleyen Figueiredo, attığı gollerden sonra sevinçlerini ona göre yaptığını sözlerine ekledi.

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Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, bu sezon 20 golü hedefliyor!
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