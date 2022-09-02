Kimse korkmasın, düşmeyeceğiz!

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Ligin ilk 3 haftasında puan alamamalarına rağmen ligi ilk 10 içinde bitireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz 2 sezonun aksine lige Trabzon, Gaziantep ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle kötü bir başlangıç yapan Atakaş Hatayspor'un yönetim, teknik ekip ve futbolcuların üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını belirten Savaş, "Futbol camiası birbirine kenetlenip, ortak amaç peşinde koştuğu zaman başarılı oluyor. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Özellikle futbolda isimlerle başarılı olunmuyor. Bunu geçtiğimiz iki sezonda tüm futbol kamuoyuna gösterdik" dedi.

SÜPER LİGİN GEDİKLİSİ OLACAĞIZ

Bu nedenle takım oyunlarında takım olabilmek ve aynı amaç uğrunda mücadele etmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Savaş, "Teknik kadromuzun ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz. Takımımın önümüzdeki maçlardan itibaren tekrar çıkışa geçecekler. Süper Ligin sürpriz takımı, yada misafiri değil, gediklisi olacaklar. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir futbolcu ile anlaşma aşamasına geldik. Bir futbolcu ile de görüşmelerimiz devam ediyor"

KARİYERLİ BİR FUTBOLCUYLA ANLAŞMAK ÜZEREYİZ

"Şu anda isim vermemiz doğru olmaz. Ancak kariyerli ve herkesin tanıdığı bir ofans oyuncusuyla anlaşma aşamasına geldik. Bugün yarın bu futbolcu ile sözleşme imzalayacağız. Kesin olmamakla birlikte yine herkesin tanıdığı bir forvetle görüşmelerimiz devam ediyor. İmza atmadan bu isimleri açıklamayacağız. Çünkü nazar değiyor. Atılacak imzalardan sonra sürprizimizi paylaşacağız" dedi.