TFF binasına yapılan saldırının izleri ortaya çıktı!

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Saldırın izleri bugün ortaya çıktı.
Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! İşte o saldırının izleri | Video
SİLAHLAR ARANIYOR
Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.