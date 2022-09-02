Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF binasına yapılan saldırının izleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 2.9.2022 12:15 Son Güncelleme: 2.9.2022 12:41

TFF binasına yapılan saldırının izleri ortaya çıktı!

DHA
TFF binasına yapılan saldırının izleri ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti. Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Saldırın izleri bugün ortaya çıktı.

Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! İşte o saldırının izleri | Video

SİLAHLAR ARANIYOR

Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR ile öğren! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Aile Destek Programı başvuru ekranı e devlet üzerinden devam ediyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Son dakika | CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF binasına yapılan saldırının izleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA