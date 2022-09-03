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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Belözoğlu’na yeni mukavele

Belözoğlu’na yeni mukavele
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023- 2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Belözoğlu’na yeni mukavele
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