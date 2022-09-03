Fenerbahçe ve Trabzon radara takıldı!

Beşiktaş ile FFP Yapılandırma Anlaşması yapan UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da takip altında tutacak. Avrupa futbolunun patronu, iki ekibin finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını açıkladı. Dün yapılan bildirimde, aralarında F.Bahçe ve Trabzonspor'un da bulunduğu 19 kulübe 2023 mali yılından itibaren istinai Covid-19 imtiyazlarının ve geçmiş mali sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hatırlatması yapılırken19 kulübün mali durumlarının önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.