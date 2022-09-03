Jorge Jesus'tan Michy Batshuayi açıklaması! "Başka bir transfer yapmayacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamasında; "Harika bir maç çıkarttık. Rakibin tehlikeli bir şutu bile yoktu. Bu tarz bir oyun oynayabilmek için Fenerbahçe gibi bir seviyede olmanız gerekiyor. İyi olmadığımız anlarda taraftarın desteği de çok önemli." dedi.
Deneyimli teknik direktör; "Transfer döneminde başka bir transfer yapmayacağız artık. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Batshuayi'yi benden iyi biliyorsunuz. Geçen sene Türkiye'deydi. Özellikleri sebebiyle istediğimiz bir oyuncuydu." açıklamasında bulundu.
Jesus sözlerinin sonunda; "Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." dedi.