Jorge Jesus'tan Michy Batshuayi açıklaması! "Başka bir transfer yapmayacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamasında; "Harika bir maç çıkarttık. Rakibin tehlikeli bir şutu bile yoktu. Bu tarz bir oyun oynayabilmek için Fenerbahçe gibi bir seviyede olmanız gerekiyor. İyi olmadığımız anlarda taraftarın desteği de çok önemli." dedi.