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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Sabıkaları çok kabarık

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sabıkaları çok kabarık

Riva Tesisleri’nin yakınında yer alan Çayağzı Deresi kenarından gerçekleştirilen saldırıda tanıkların ifadeleriyle 18 SABIKASI BULUNAN CÜNEYT U., 3 SUÇ KAYDI OLAN OĞUZHAN G. ve bu şahıslarla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı; bir kişi de aranıyor

TFF'nin Riva'daki binasına önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Perşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı saat 17.45 sularında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından binaya peş peşe ateş edilmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yapmıştı. Bir görgü tanığının silah seslerinin evinin yakınından geldiğini söylemesi sonucu polis bahsedilen yerde 11 kovan buldu. Binaya da 5 mermi isabet ettiği belirlendi. Ardından yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G. gözaltına alındı. Silahı kullanan Cüneyt U.'nun götürüldüğü hastanede olaydan 5 saat sonra yapılan alkol testinde 1.30 promil çıktığı belirtildi. Polisin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olan 2 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve 1 kişinin daha arandığını ifade etti.



DETAY / MURAT ÖZBOSTAN
KENDİMİZİ YERE ATTIK ALLAH BİZİ KORUDU
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yoğun ve yorucu bir gün geçiren TFF Başkanı Büyükekşi teşekkür ederken saldırı anını şu sözlerle anlattı: "Çok büyük bir olay atlattık. Herkese geçmiş olsun. 12 kurşun atışı yapılmış. Biri benim odamda, diğeri toplantı odasına isabet etti. Toplantının ortasındaydık. Arka arkaya seri bir şekilde silah sesleri üzerine herkes kendini yere attı. Odadan dışarı çıkmak istemedik. Çünkü TFF binasının dış yüzeyi camla kaplı... Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Hamit'in (Altıntop) çok yakınından geçmiş mermi. Çok destek telefonu, mesajı aldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bakanlarımız, başkanlar, telefonla arayanlar, buraya gelenler... Herkese çok teşekkür ediyorum." Başkan Büyükekşi, TFF'nin çalışmalarının hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceğini ve doğru bildiklerini yapacaklarını belirterek, "Buraya kalıcı hizmetler etmeye geldik. Önemli olan futbola, Türkiye'ye katkı vermek. Önemli işlere imza atmak. TFF Yönetim Kurulu'yla en güzel şekilde devam edecek. Türk futbol kamuoyunun bu saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp fair-play çerçevesinde davranmasını rica ediyorum" ifadesini kullandı.



SABAH İLK İFADEYE ULAŞTI! "RASTGELE ATEŞ AÇTIM"
Aşırı alkollü olduğu tespit edilen ve olayda silahı kullanan Cüneyt U.'nun iki gündür kiraladığı yüzen evde kaldığı belirtildi. Farklı suçlardan 18 AYRI SABIKA KAYDI bulunan Cüneyt U.'nun ilk ifadesinde, "Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım" dediği öğrenildi. Polis silahı ararken Cüneyt U. ile birlikte gözaltına alınan Oğuzhan G.'nin de ÜÇ SUÇ KAYDI olduğu ortaya çıktı. EMİR SOMER



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, silahlı saldırı sebebiyle, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Başta Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, yönetim kurulumuza, TFF'nin kıymetli çalışanlarına ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz, kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden hepimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

FIFA&UEFA'DAN KINAMA MESAJI
TFF binasına yapılan silahlı saldırı için FIFA ve UEFA'dan kınama açıklaması geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır" denildi.

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