Sabıkaları çok kabarık

TFF'nin Riva'daki binasına önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ilePerşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı saat 17.45 sularında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından binaya peş peşe ateş edilmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yapmıştı.Ardından yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G. gözaltına alındı. Silahı kullanan Cüneyt U.'nun götürüldüğü hastanede olaydan 5 saat sonra yapılan alkol testinde 1.30 promil çıktığı belirtildi. Polisin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olan 2 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve 1 kişinin daha arandığını ifade etti.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yoğun ve yorucu bir gün geçiren TFF Başkanı Büyükekşi teşekkür ederken saldırı anını şu sözlerle anlattı: "Çok destek telefonu, mesajı aldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bakanlarımız, başkanlar, telefonla arayanlar, buraya gelenler... Herkese çok teşekkür ediyorum." Başkan Büyükekşi, TFF'nin çalışmalarının hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceğini ve doğru bildiklerini yapacaklarını belirterek, "ifadesini kullandı.Aşırı alkollü olduğu tespit edilen ve olayda silahı kullanan Cüneyt U.'nun iki gündür kiraladığı yüzen evde kaldığı belirtildi. Farklı suçlardan 18 AYRI SABIKA KAYDI bulunan Cüneyt U.'nun ilk ifadesinde, "Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım" dediği öğrenildi. Polis silahı ararken Cüneyt U. ile birlikte gözaltına alınan Oğuzhan G.'nin de ÜÇ SUÇ KAYDI olduğu ortaya çıktı.EMİR SOMERGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, silahlı saldırı sebebiyle, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Başta Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, yönetim kurulumuza, TFF'nin kıymetli çalışanlarına ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz, kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden hepimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.TFF binasına yapılan silahlı saldırı için FIFA ve UEFA'dan kınama açıklaması geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır" denildi.