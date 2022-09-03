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Giriş Tarihi: 3.9.2022 21:21 Son Güncelleme: 3.9.2022 21:22

Sivasspor'un galibiyet hasreti devam ediyor!

Sivasspor’un galibiyet hasreti devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ligin ilk 5 haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor'da Uğur Çiftçi, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 88'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sezon ligin ilk 5 haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, puanını 2 yaparken Fatih Karagümrük ise 4 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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Sivasspor'un galibiyet hasreti devam ediyor!
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