Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 3.9.2022 20:43 Son Güncelleme: 3.9.2022 20:54

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Enner Valencia, maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Pedro, King

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

TEK EKSİK ENNER VALENCİA!

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 53. KEZ KARŞILAŞIYOR!

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
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