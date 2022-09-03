Son dakika: TFF binasına ateş edenlerin ifadesine ilk SABAH ulaştı! Sabıkaları kabarık çıktı...





BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, silahlı saldırı sebebiyle, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Başta Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, yönetim kurulumuza, TFF'nin kıymetli çalışanlarına ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz, kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden hepimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.





FIFA&UEFA'DAN KINAMA MESAJI

TFF binasına yapılan silahlı saldırı için FIFA ve UEFA'dan kınama açıklaması geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır" denildi.