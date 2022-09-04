Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da Deniz Satar'ın sunduğu "Yaşasın Hafta Sonu" programına konuk oldu. Sancak, takımın yıldızı Mario Balotelli ile yolların neden ayrıldığından Artem Dzyuba transferine, Michy Batshuayi'den Mauro Icardi'ye kadar birçok yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Murat Sancak'ın açıklamalarından satır başları...
"Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası. Balotelli özel bir insan. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim. Balotelli gideceği için Dyzuba'yı aldık. O kadar gitmek istedi ki "O zaman parayı sen ver ve git" dedim.
"DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
Balotelli gidecek diye Artem Dzyuba'yı aldım. Çok özel bir oyuncu. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı.
"BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER"
Büyük camiaların sorunu çok. Her sene şampiyon olmak istiyorlar. Vincenzo Montella, lig bittikten sonra Michy Batshuayi istedi. Chelsea 6 milyon euro talep etti. Fenerbahçe 3 Milyon Euro'ya almışsa, tebrik etmek lazım. Galatasaray da Mauro Icardi'yi almış, bugün açıklarlar. Özel oyuncular bunlar.
FENERBAHÇE, ARDA'YI 1.5 MİLYON EURO'YA ALABİLİR
Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan'ı sene sezonunda geri almak isterse, 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Öbür sene almak isterlerse, rakam biraz daha artacak.
"YABANCI SINIRI KALKSIN"
TFF'nin yabancı sınırını kaldırması lazım. Yabancı sınırı olmadan Avrupa'da daha başarılıydık. İyi, kaliteli yerli oyuncu bulsak niye oynatmayalım? Rezerv Ligi en çok isteyenlerden birisi bendim. Saha yetersizliğinden, giderlerden dolayı birçok takım sisteme ayak uyduramadı. Ali Koç devam etmesini istiyordu. Büyük bir takımın hocası 'Ben bunlarla uğraşamam' dedi. Önümüzdeki yıllarda B Takım olarak kurulursa belki daha iyi olabilir.