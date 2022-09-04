Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler
Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:39 Son Güncelleme: 4.9.2022 14:44

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da Deniz Satar'ın sunduğu "Yaşasın Hafta Sonu" programına konuk oldu. Sancak, takımın yıldızı Mario Balotelli ile yolların neden ayrıldığından Artem Dzyuba transferine, Michy Batshuayi'den Mauro Icardi'ye kadar birçok yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da Deniz Satar'ın sunduğu "Yaşasın Hafta Sonu" programına konuk oldu. Sancak, takımın yıldızı Mario Balotelli ile yolların neden ayrıldığından Artem Dzyuba transferine, Michy Batshuayi'den Mauro Icardi'ye kadar birçok yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamalarından satır başları...

"Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası. Balotelli özel bir insan. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim. Balotelli gideceği için Dyzuba'yı aldık. O kadar gitmek istedi ki "O zaman parayı sen ver ve git" dedim.

"BALOTELLI İÇİN ALİ KOÇ ARADI"
Göztepe maçından sonra Ali Koç, Mario Balotelli ile ilgili aradı. "Ne düşünüyorsun?" demişti. Ben de "Başkanım, size yaramaz. Onu yönetmek için beni de almalısınız" demiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray benden Mario'yu istemedi. İsteseler verirdim.



"DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
Balotelli gidecek diye Artem Dzyuba'yı aldım. Çok özel bir oyuncu. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı.

"BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER"
Büyük camiaların sorunu çok. Her sene şampiyon olmak istiyorlar. Vincenzo Montella, lig bittikten sonra Michy Batshuayi istedi. Chelsea 6 milyon euro talep etti. Fenerbahçe 3 Milyon Euro'ya almışsa, tebrik etmek lazım. Galatasaray da Mauro Icardi'yi almış, bugün açıklarlar. Özel oyuncular bunlar.

FENERBAHÇE, ARDA'YI 1.5 MİLYON EURO'YA ALABİLİR
Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan'ı sene sezonunda geri almak isterse, 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Öbür sene almak isterlerse, rakam biraz daha artacak.

"YABANCI SINIRI KALKSIN"
TFF'nin yabancı sınırını kaldırması lazım. Yabancı sınırı olmadan Avrupa'da daha başarılıydık. İyi, kaliteli yerli oyuncu bulsak niye oynatmayalım? Rezerv Ligi en çok isteyenlerden birisi bendim. Saha yetersizliğinden, giderlerden dolayı birçok takım sisteme ayak uyduramadı. Ali Koç devam etmesini istiyordu. Büyük bir takımın hocası 'Ben bunlarla uğraşamam' dedi. Önümüzdeki yıllarda B Takım olarak kurulursa belki daha iyi olabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
SON DAKİKA: Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti! Hukukçu Yazar Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşındaydı?
Emekli promosyon için Eylül ayı kampanyası: En yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor?
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
Yeni Türkiye vizyonu! Dünya liderliği kabul etti
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA