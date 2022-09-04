Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Balotelli için Ali Koç aradı! Batshuayi için bizden 6 milyon Euro istediler

İşte Murat Sancak'ın açıklamalarından satır başları...

"Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası. Balotelli özel bir insan. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim. Balotelli gideceği için Dyzuba'yı aldık. O kadar gitmek istedi ki "O zaman parayı sen ver ve git" dedim.