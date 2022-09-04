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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Atar yemez Başakşehir!

Atar yemez Başakşehir!
Önceki gün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2024-25 sezonuna kadar uzatan Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sezon başından bu yana çıktğı 4 lig maçında da kalesini rakip forvetlere kapatan turunculacivertli ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10'a yükseltti. Başakşehir 23. dakikada Serdar Gürler'le 1-0 öne geçti. Bandırmaspor'dan transfer edilen Philippe Paulin Keny, 75. dakikada oyuna girdi ve ilk maçında topu ağlarla buluşturmayı başardı. Yine aynı dakikada takıma dahil olan Bertrand Traore de kısa süre almasına rağmen futboluyla büyük beğeni topladı.

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Atar yemez Başakşehir!
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