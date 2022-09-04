Atar yemez Başakşehir!

Önceki gün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2024-25 sezonuna kadar uzatan Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sezon başından buyana çıktğı 4 lig maçındada kalesini rakip forvetlerekapatan turunculacivertliekip, 3 galibiyetve 1 beraberlikle puanını10'a yükseltti. Başakşehir 23. dakikada Serdar Gürler'le 1-0 öne geçti. Bandırmaspor'dan transfer edilen Philippe Paulin Keny,75. dakikada oyunagirdi ve ilk maçındatopu ağlarla buluşturmayıbaşardı. Yine aynı dakikada takıma dahil olan Bertrand Traore de kısa süre almasına rağmen futboluyla büyük beğeni topladı.