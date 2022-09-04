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Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:09

Giresunspor'da Hakan Keleş'ten transfer açıklaması! '3 futbolcu daha alacağız'

DHA
Giresunspor’da Hakan Keleş’ten transfer açıklaması! ’3 futbolcu daha alacağız’

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Transfer için süremiz var. Anlaştığımız oyuncular var. Onlar geldikten sonra alternatif oyuncularımız ve kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak” diye konuştu.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde Konyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptıklarını ama kazanmak adına rakibin daha iyi oynadığını ifade eden Keleş, "Kadro kalitesi iyi, birlikte oynama alışkanlığı iyi bir takıma karşı oynadık. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bizim kadro kalitemiz tabi onlarla mukayese edilmez ama oyuncularım ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk, kaybettik. Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık ama kazanmak adına rakibimiz zaman zaman bizden daha iyi oynadı. Önümüzdeki haftayla bunu telafi etmek istiyoruz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz" dedi.

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Transfer çalışmalarına da değinen Keleş, "Önümüzdeki hafta ayın 8'ine kadar süremiz var transfer için. Anlaştığımız oyuncular var. Bu maça yetiştiremedik. 3 oyuncumuzun lisansını çıkartamadık. Ayın 8'ine kadar 3 tane oyuncu daha alacağız. Onlar geldikten sonra alternatif oyuncularımız ve kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak" diye konuştu.

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Giresunspor'da Hakan Keleş'ten transfer açıklaması! '3 futbolcu daha alacağız'
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