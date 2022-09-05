Mavi Şimşek’ten efsanevi puan!

Adana Demirspor, 1-0 geri düştüğü Hatayspor maçında stoperi Tayyip Talha ile 90+3’te golü buldu ancak bu gol VAR’dan döndü. 90+9’da Tayyip yine sahneye çıkıp 1 puanı takımına getirdi
Süper Lig'in 5. haftasında dün Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kalırken, adeta futbol şöleni yaşandı. 15'iHatay'dan, 23'ü Adanaekibinden olmak üzeretam 38 şut çekilen mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. Bordo-beyazlılar, 21. dakikada öne geçti. Lobjanidze'nin pasındasavunma arkasına sarkanEl Kaabi, topu OnurErgün'e bıraktı, onunvuruşunda da meşinyuvarlak filelerle buluştu. 37'de Varga'nın vuruşunda direkten dönen top Mavi Şimşek'in kalecisi Ertaç'ta kaldı. 43'te de Belhanda'nın müthiş şutunu Hatay file bekçisi Erce, parmaklarının ucuyla çeldi. Zaman zaman gerginlikler yaşanan maçın 90+3'üncü dakikasında Adana Demir, Tayyip Talha ile golü buldu. Ancak elle oynamagerekçesiyle gol, VAR'dan döndü. Tam umutlar tükenirken sahneye yine Tayyip Talha çıktı. 22yaşındaki stoper, 90+9'dakafayı vurdu, direğe deçarpan top ağlara gitti. Adana Demirsporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Hataysporlular adeta yıkıldı