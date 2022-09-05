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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Mavi Şimşek’ten efsanevi puan!

Mavi Şimşek’ten efsanevi puan!

Adana Demirspor, 1-0 geri düştüğü Hatayspor maçında stoperi Tayyip Talha ile 90+3’te golü buldu ancak bu gol VAR’dan döndü. 90+9’da Tayyip yine sahneye çıkıp 1 puanı takımına getirdi

Süper Lig'in 5. haftasında dün Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kalırken, adeta futbol şöleni yaşandı. 15'i Hatay'dan, 23'ü Adana ekibinden olmak üzere tam 38 şut çekilen mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. Bordo-beyazlılar, 21. dakikada öne geçti. Lobjanidze'nin pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi, topu Onur Ergün'e bıraktı, onun vuruşunda da meşin yuvarlak filelerle buluştu. 37'de Varga'nın vuruşunda direkten dönen top Mavi Şimşek'in kalecisi Ertaç'ta kaldı. 43'te de Belhanda'nın müthiş şutunu Hatay file bekçisi Erce, parmaklarının ucuyla çeldi. Zaman zaman gerginlikler yaşanan maçın 90+3'üncü dakikasında Adana Demir, Tayyip Talha ile golü buldu. Ancak elle oynama gerekçesiyle gol, VAR'dan döndü. Tam umutlar tükenirken sahneye yine Tayyip Talha çıktı. 22 yaşındaki stoper, 90+9'da kafayı vurdu, direğe de çarpan top ağlara gitti. Adana Demirsporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Hataysporlular adeta yıkıldı

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Mavi Şimşek’ten efsanevi puan!
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