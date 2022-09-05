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Giriş Tarihi: 5.9.2022 23:49 Son Güncelleme: 5.9.2022 23:51

Okan Buruk, Gaziantep FK maçından sonra transferleri açıkladı! Icardi ve Kaan Ayhan...

Okan Buruk, Gaziantep FK maçından sonra transferleri açıkladı! Icardi ve Kaan Ayhan...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, Icardi ve Kaan Ayhan transferleriyle alakalı konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1'de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transferlere dair konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Verilen kararların hepsini geçiyorum. Ancak oyunun bu kadar yavaşlatılmasına izin vermek. Maçı yavaşlatan, maçı oynatmayan hakemler bu tür maçlara çıkmayacak o zaman. Bu seviyede değiller demek ki."

"Asıl hikaye, 45. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın oyuna hükmetmesiydi. Benim için çok önemli ve değerli. Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Takımın, 10 kişi de kazanabileceğini görmesi bizim için sevindirici oldu. Onun için Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim."

"Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm şey, Giresunspor maçı. Orada 3 puanı kaçırmak bir hataydı. İlk 10 haftanın 6'sı deplasman, bir tane bay var. İkinci yarı bizim lehimize olacak ve taraftarımızla daha çok birlikte olacağız."

"Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor. Onlar hariç 1-2 kişi daha transfer etmek istiyoruz."

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Okan Buruk, Gaziantep FK maçından sonra transferleri açıkladı! Icardi ve Kaan Ayhan...
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