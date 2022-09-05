Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 5.9.2022 19:35 Son Güncelleme: 5.9.2022 19:49

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

GAZİANTEP FK İLE 7. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

GAZİANTEP FK ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu
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