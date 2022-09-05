Son dakika haberleri: Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...

TFF, yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6'ncı ve 7'nci haftalarda müsabaka başlangıç saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8'inci haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığını bildirdi.

Dünya Kupası arasından sonra 15'inci haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği ifade edildi.



Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçlar şöyle:



9 EYLÜL CUMA



20.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü



10 EYLUL CUMARTESİ



17.00 Konyaspor - Hatayspor



20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor



20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor



11 EYLÜL PAZAR



17.00 Sivasspor - İstanbulspor



20.00 Kayserispor - Antalyaspor



20.00 Kasımpaşa - Galatasaray



12 EYLÜL PAZARTESİ



19.00 Beşiktaş - Başakşehir



21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor