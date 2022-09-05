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Giriş Tarihi: 5.9.2022 21:10 Son Güncelleme: 5.9.2022 22:11

Son dakika haberleri: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 6 ile 14'üncü haftanın maç programlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 9 uncu haftasında 2 ekim pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin 10'uncu haftasında 16 ekim pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 13'üncü haftada ise 5 kasım cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

TFF, yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6'ncı ve 7'nci haftalarda müsabaka başlangıç saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8'inci haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığını bildirdi.

Dünya Kupası arasından sonra 15'inci haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçlar şöyle:

9 EYLÜL CUMA

20.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü

10 EYLUL CUMARTESİ

17.00 Konyaspor - Hatayspor

20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor

20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Sivasspor - İstanbulspor

20.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...
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