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Giriş Tarihi: 6.9.2022 19:57

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

AA
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
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