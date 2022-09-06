Derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig'de 9 haftalık maç programı açıklandı. Daha önce 21.45'te oynanan ve geç olduğu için büyük tepki toplayan mücadelelerin saatleri 20.00'ye çekildi. Buna göre 8. haftadaki Beşiktaş-F.Bahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. 10. haftadaki Beşiktaş-Trabzon mücadelesi 16 Ekim Pazar saat 20.00'de başlayacak. 13. hafta ise G.Saray-Beşiktaş derbi heyecanı, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de yaşanacak. 6. haftanın programı ise şu şekilde: 9 Eylül Cuma saat 20.00 Alanyaspor-Ankaragücü. Cumartesi saat 17.00 Konyaspor- Hatayspor, 20.00 Karagümrük- Giresun, Gaziantep FK-Ümraniye. Pazar saat 17.00 Sivas-İstanbul, 20.00 Kayseri-Antalya, Kasımpaşa-Galatasaray.