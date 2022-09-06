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Giriş Tarihi: 6.9.2022

İstenmeyen adam Riera 8’de 8 yaptı

İstenmeyen adam Riera 8’de 8 yaptı
Galatasaray'da 3 dönem forma giyen ve futbolculuğu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera, teknik adamlık kariyerine adeta tarih yazarak başladı. Sezon başında Slovenya takımlarından Olimpija Ljubljana'nın başına geçen ancak taraftarların büyük tepki gösterdiği ve takımda istemediği Riera, başarısıyla rüştünü ispat etti. Robert Prosinecki'nin yerine göreve getirilen Riera, Slovenya Ligi'nde 8 maçta 8 galibiyetle en yakın rakibine 9 puan fark attı. Ayrıca İspanyol hocanın ekibi, rakip ağlara 15 gol atarken kalesinde sadece 3 top gördü. Taraftarlar da en başta istemedikleri Riera'yı bağrına bastı.

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İstenmeyen adam Riera 8’de 8 yaptı
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