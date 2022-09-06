İstenmeyen adam Riera 8’de 8 yaptı

Galatasaray'da 3 dönem forma giyen ve futbolculuğu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera, teknik adamlık kariyerine adeta tarih yazarak başladı. Sezon başında Slovenyatakımlarından OlimpijaLjubljana'nın başınageçen ancak taraftarlarınbüyük tepki gösterdiği vetakımda istemediği Riera, başarısıyla rüştünü ispat etti. Robert Prosinecki'nin yerine göreve getirilen Riera, Slovenya Ligi'nde 8 maçta 8 galibiyetle en yakın rakibine 9 puan fark attı. Ayrıca İspanyol hocanın ekibi, rakip ağlara 15 gol atarkenkalesinde sadece 3 topgördü. Taraftarlar da en başta istemedikleri Riera'yı bağrına bastı.