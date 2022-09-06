İstenmeyen adam Riera 8’de 8 yaptı

Galatasaray'da 3 dönem forma giyen ve futbolculuğu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera, teknik adamlık kariyerine adeta tarih yazarak başladı. Sezon başındabaşarısıyla rüştünü ispat etti. Robert Prosinecki'nin yerine göreve getirilen Riera, Slovenya Ligi'nde 8 maçta 8 galibiyetle en yakın rakibine 9 puan fark attı. Ayrıca İspanyol hocanın ekibi,Taraftarlar da en başta istemedikleri Riera'yı bağrına bastı.