Son dakika transfer haberleri: Pjanic’in yeni takımı belli oldu! 3 yıllık imza...

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve bonservisi Katalan ekibi Barcelona'da olan Miralem Pjanic'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutma kararı aldı.

PJANIC İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; BAE takımı Sharjah'tan teklif alan Bosnalı oyuncu, kendisine önerilen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

XAVI DE AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den de Pjanic ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Xavi, "Miralem Pjanic, daha fazla futbol oynamak için Barcelona'dan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 26 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 4 asist yaptı.