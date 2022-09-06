THY’den Şampiyonlar Ligi uçuşu

Her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları, uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan veUEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. THY yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi organizasyonununvurgu yapıldı. Anlaşma kapsamında, maç yayını öncesi, esnası ve aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada, THY'ninyer alacağı kaydedildi."Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz" dedi.