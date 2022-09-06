THY’den Şampiyonlar Ligi uçuşu

Her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları, uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan ve 10Haziran 2023'te finalmaçı İstanbul AtatürkOlimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. THY yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi organizasyonunun 200ülkede 70'ten fazla yayıncıtarafından 678 milyonizleyiciye ulaştığına vurgu yapıldı. Anlaşma kapsamında, maç yayını öncesi, esnası ve aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada, THY'nin UEFASüper Kupa, UEFA FutsalŞampiyonlar Ligi ve UEFAGençler Ligi finallerindede resmi sponsor unvanıyla yer alacağı kaydedildi. THY Yönetim Kuruluve İcra Komitesi BaşkanıProf. Dr. Ahmet Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz" dedi. EURO 2016'nın resmihava yolu sponsoru olanTHY, 2010 yılından buyana da Turkish AirlinesEuroLeague'in isim sponsorluğunusürdürüyor.