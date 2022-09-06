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Giriş Tarihi: 6.9.2022

THY’den Şampiyonlar Ligi uçuşu

THY’den Şampiyonlar Ligi uçuşu

Türk Hava Yolları, 2023 finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi oldu

Her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları, uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan ve 10 Haziran 2023'te final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. THY yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi organizasyonunun 200 ülkede 70'ten fazla yayıncı tarafından 678 milyon izleyiciye ulaştığına vurgu yapıldı. Anlaşma kapsamında, maç yayını öncesi, esnası ve aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada, THY'nin UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacağı kaydedildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz" dedi. EURO 2016'nın resmi hava yolu sponsoru olan THY, 2010 yılından bu yana da Turkish Airlines EuroLeague'in isim sponsorluğunu sürdürüyor.

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THY’den Şampiyonlar Ligi uçuşu
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