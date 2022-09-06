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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Yavru Vatan’a büyük destek

Yavru Vatan’a büyük destek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak. Marka, Kadınlar Ligi'ne de isim sponsorluğu yapacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, kuruldukları 1955 yılından bugüne ilk defa kendilerine özel formaları olduğunu söylerken, Türkiye'den ilk desteğin F.Bahçe'den geldiğini belirtip, "İki bin adet formayı Fenerium mağazalarında satacaklar" dedi. PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise "Bir Kıbrıslı olarak ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Spor nerede varsa biz de oradayız ifadelerini kullandı.
PUMA'nın KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşurken, ön tarafında yer alan siyah şerit Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor.

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