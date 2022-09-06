Yavru Vatan’a büyük destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlardakullanılacak. Marka, Kadınlar Ligi'ne de isim sponsorluğu yapacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, kuruldukları 1955 yılından bugüne ilk defa kendilerine özel formaları olduğunu söylerken, Türkiye'den ilk desteğin F.Bahçe'den geldiğini belirtip,dedi. PUMA Türkiye Genel Müdürüise "Bir Kıbrıslı olarak ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Spor nerede varsa biz de oradayız ifadelerini kullandı.PUMA'nın KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşurken, ön tarafında yer alan siyah şerit Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor.