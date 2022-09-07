Ego yapmazsa coşturur!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı
SORU: Beşiktaş 5 maçta 4 galibiyet,1 beraberlik aldı. Valerienİsmael'in takımı öyle ya da böylelider. Fransız teknik direktöriçin yorumunuz nedir?
FATİH DOĞAN: Valerienİsmael'in takımı hak edereklider. Sağ stoperi yok, sol bekhenüz istenilen verimlilikte değil,bazen yanlış oyuncu tercihleri var,Ghezzal gibi sakatları da var amahücumdaki yıldızlarıyla İsmael öyleihtişamlı bir futbol oynatıyor ki rakiplerikorkmaya başladı. Ankaragücü maçındakiskandal saldırı ve sonrasında oluşan tablonunBeşiktaş'ın oynadığı oyun ve vadettiğiyükselişle direkt etkisinin olduğunu düşünüyorum.Beşiktaş bu oyunu bozmak istiyorsadaha sakin ve akıllı olmalı. İsmael'e gelince,bir sürü hatalı kararlar verdi. Ama hatalarındançabuk dönüyor. Büyük takım yönetmekzordur. Gelişimini izliyoruz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş çok coşkuluoynuyor ve oyuncular da bu tempo içinde istekliler.60 dakika boyunca maçı kendilerinin istediğigibi yönetiyorlar. Ancak son 30 dakika beklemesüreci başlıyor. Sonucu aldığın sürece busistem çalışır. Giden oyunculara rağmenkadroya kalite de geldi. Tek sıkıntı kulübede.Eksikler olunca, aynı performans devam eder mi?Bu sıkıntıları da yaşayacak Beşiktaş…
BÜLENT TİMURLENK: Fransız hocanın takıma ciddi kondisyon yüklemesi yaptığı ve hücum hattında zenginliği sağladığı ortada. Beşiktaş kalesineisabet eden şutlarınyarısının gol olması,kalede genç Emre tercihive 8+3'te Necip mecburiyetisıkıntı gibi duruyor. Ghezzal'ın dönüşüyle İsmael, klasik bir 4-4-2'ye dönüp Weghorst- Muleka ikisiyle oynarsa sol bekte Umut Meraş mecburiyeti var. 'Salih ile ikinci yerliyi bulurum' diyorsa eğer bu durumda N'Koudou ve Dele Alli (ki iki maç yok) kulübede başlar. Milli ara sonrası F.Bahçe derbisi ikitakım için de büyük bir test olacak.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş yönetimi, İsmael'e muhteşem bir kadro sundu. Weghorst, Muleka, Masuaku, Dele Alli nokta transferler. İsmael de eline geçirdiği bu kadronun kıymetinibiliyor, oyuncuların performanslarınıyukarı taşımak için çalışıyor. Eğer İsmael hoca, kafayı üçlü-dörtlü savunmaya takmaz, oyuncuların yerleriyle fazla oynamaz, egosunu ön plana çıkarmazsa Beşiktaş'ın keyifli oyununu izlemeye devam ederiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmael'in en büyük artısı takıma kazandırdığı fizik kondisyon. Geldiğinden beri fizik gücü yükselmeyen,sakatlıklarla boğuşan N'Koudou bile fırtınagibi oldu. Diğer bir örnek Salih Uçan. İsmael, Alanya maçında çok eleştirildi. Çünkü herkes skora bakıyor. Bence o gün yaptıkları da hata değildi. 10 kişiyle hiç pozisyon vermeden şans golleriyle beraberliğe düştü.
GALATASARAY BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI
SORU: Galatasaray 10 kişiyle kazandı.Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyüktepki vardı. Bu galibiyet; takım, OkanBuruk ve yönetim için ne demek?
LEVENT TÜZEMEN: Yaşar Kemal Uğurluve VAR'daki Serkan Tokat, G.Saray'ın netiki penaltısını vermedi. Sezon başından beriG.Saray'ın birçok maçında penaltılar çalınmadı.Bunun hesabını yönetim sormalı. Acaba TFF veMHK, çok takımın şampiyonluk yarışında olmasındanrahatsızlık mı duyuyor? Eğer Uğurlu'nunvücut dili ve çaldığı ters düdüklere karşı G.Saraytaraftarı sağduyulu davranmasaydı Ankaragücü-Beşiktaş maçından daha vahim olaylar yaşanabilirdi.G.Saray yönetiminin yerinde olsamUğurlu'yu sadece TFF'ye şikâyet etmem,toplumu tahrik etmesinden dolayı 6222sayılı yasa üzerinden sorgulanmasını talepederim. G.Saray'ın 10 kişi kaldıktansonra kazanma duygusu önemliydi.Alınan 3 puan ve yaşanan sevgiseli G.Saraylı oyuncuların özgüven kazandıklarının ve takımolduklarının belgesiydi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Eksik kaldığı bir maçta, üstelik zor bir rakip karşısında kazanmak, uzun maratonda önemli. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü sanki hiç eksilmemiş gibi oynamak, bu "büyük takım" refleksidir. Takım olarak direndiler,taraftarı arkalarına aldılar, birde penaltı kaçırdılar ama vazgeçmediler. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Abdülkerim'e ikinci sarısı yanlış. Ancak Kerem-Ertuğrul mücadelesinde de kırmızı çıkarmadı. Bu hafta hakemlerimizyanlış karar rekoru kırdılar.
BÜLENT TİMURLENK: 'Yapay zeka kullanıyoruz' çok fiyakalı cümle. Ama MHK'ninunuttuğu, o bilgisayara Yaşar KemalUğurlu'yu hakem olarak tanıtmış olmaları.Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi. G.Saray'a gelince sonu böyle biten bir maçta takım ruhunu pekiştirip taraftarı da ayağa kaldırdıkları ortada. Ancak Okan Buruk'un neşteri eline alması lazım. Midtsjö döndüğünde, Mertens'i sol kanada atıp arkasında sol bekte Kazımcan ve santrfor arkasında büyük şut tehdidi olan Oliveira ile oynamayı denemeli. G.Saray yönetimi de Kerem ve Yunus'un kontratlarını bir an önce revize etmek zorunda.
ÖMER ÜRÜNDÜL: 10 kişiyle sahaya büyük bir sinerji yansıtıp maçı kazanmak çok önemli. Aslında maç berabere de bitse G.Saray'ın ikinci yarıdaki isteği, arzusu, oyunu domine etmesi esas önemli olan konu. Tabii bu hem yönetime hem Okan Buruk'a hem de taraftara moral veren bir galibiyet. G.Saray'da iyi futbolcularvar, eğer bir de stoperalternatifini halledebilirlersedaha darahatlarlar. Bu arada gözden çıkarılan Sacha Boey'in performansı da aslında ders niteliğinde! Hakem olayına gelirsek, ülkemizde artık değişmeyen bir tablo. Hangi büyüktakım bir hakem hatasına maruzkalırsa ortalık toz duman oluyor.
FATİH DOĞAN: Abdülkerim için ikinci sarı ve kırmızı ağır bir karardı. 10 kişiyle 1 saat oynayıp maçı son dakikada kazanmak kolay bir iş değil. Okan Buruk ve bu maçakadar iki gol atmış takımı için önemli birdönüş. Bu galibiyet güç verir ama sorunları çözmez. Galatasaray'ın iki önemli problemi var. Biri; defans. Diğeri atak sonlandıramama sorunu.Bunu aştıkları takdirde görüntüleri düzelir.
JESUS'UN OYUNUNDA ŞAH-VEZİR YOK!
SORU: Fenerbahçe, 46günde 11 resmi maç oynadı.Bu haftayı BAY geçecek. Taşlaryerine oturmaya başladı mı?ÖMER ÜRÜNDÜL: Benimfutbol felsefemde öncelik, kadroistikrarı ve oturmuş bir düzen. Jesusbunun tersini yapıyor. Yani taşlaryerine günlük konuyor.Galibiyet gelince hocalar haklı oluyor.Bakalım ilerleyen zamandaF.Bahçe neler yapacak.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe her hafta yeni bir şey hayal ettiriyor. Joao Pedro kendi galasını yaptı bu hafta. Şimdi gözlerBatshuayi'ninüstünde. Üç günde bir maç sürecinde her oyuncu şans buluyor ve oyun kalitesi düşmüyor. Bu mutlu bir takım da demek aynı zamanda. Osayi oynamadığında,"Neden Ferdivar?" diye sormuyor kimse. Son maçta rakibi 75 dakika şut bile çekmeden sahada tutmak da dikkat çekici. Arao-Crespo ikilisi, beklerlebirliktebeşe çıkan öntaraf etkinliğindebaşka birformülhalinegeldi.
LEVENT TÜZEMEN: Jesus, F.Bahçe'de taşların yerine oturmasını istemiyor ve oyunculara 'Patron benim' mesajını veriyor. F.Bahçe'nin her maça farklı 11 ile çıkması, futbolda istikrar adına belki ters düşüyor ama Portekizli hoca her oyuncudan şimdilik beklediği verimi alıyor. F.Bahçe de kazandığı içinoyuncular, 'O neden oynuyor,ben neden oynamıyorum?' tartışmasınıgündeme getirmiyor. F.Bahçe'nin şimdi önünde bir Avrupa Ligi var. Jesus'un tüm oyuncuları hazır hale getirmesi takımın iki kulvarı da başarıyla götüreceğinin sinyallerini veriyor.
BÜLENT TİMURLENK: 'F.Bahçe'de taşlar yerine oturdu' demek yerine 'Çok taşla rakiplerinin başlarını yarıyor' desek daha iyi olur. Jesus'un oyun planında şah-vezir yok. Piyonlarla işi bitiren, örneğin; son maçı rakip ceza sahası yayı önünde Arao ve Crespo'nun müthiş presiyle çözen bir teknik adam var karşımızda. Batshuayi'nin gelişiyle beraber King, Valencia, Pedro ile elde 4 golcü var. Avrupa listesine yazılmayan Serdar'ın işi artık çok zor. F.Bahçe'nin ekim ortasındaki Ankaragücü deplasmanına kadar İstanbul dışına sadece Konya deplasmanı için çıkmış olması bir avantajken elbette 11 resmi maçın ardından şimdi 15 günde oynanacak 4 maçın yoğunluğu da bir dezavantaj.
FATİH DOĞAN: Fenerbahçe Jesus'la "şampiyonluk için gemilerini" yakmış gibi çılgınca davranıyor. Kurt hocanın sahaya sürdüğü kadroları tutturabilen muhabir çıkmadı. Bu kadar değişim ve rotasyonistikrar için risklidir.Özellikle güçlü, stratejikama bir o kadar da tempolutakımlar karşısındabedeller ödeyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin hâlâ ideal kimliğini bulamadığını ve darbelere açık olduğunu düşünüyorum.
YUSUF GEÇİŞ SORUNUNU BİTİRİR
SORU: Yusuf Yazıcı,Trabzonspor'a geri döndü.Sizce tecrübeli oyuncu bordomavilitakıma neler katabilir?
BÜLENT TİMURLENK:
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a ne katardan daha çok Trabzonspor Yusuf'a ne katar demek lazım. Zaten yetiştirerek kattıkları ortada. Yusuf da bunun karşılığını yüksek bonservis bedeliyle ödedi. Trabzon'dan giden Yusuf, forvetarkası ve sağ kanat oynayan bir oyuncuydu. Lille'de bugün PSG'yi çalıştıran Galtier'in elinde ikinci santrfora dönüştü. Avcı'nın elinde Bakasetas, Enis Bardhi ve Abdülkadir varken Yusuf'a çıkabilecek tek forma, Visca dönene kadar sağ kanat olabilir. Bu transfer döneminde İtalya'daSalernitana dışında teklif almayan Yusuf'un imajındandaha çok futbol topuna odaklanması gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: Yusuf'u biraz havalı gördüm. Yusuf, 'Ben ilk 11 oyuncusuyum' tavrıyla hareket ederse Avcı ile papaz olur. Çünkü Abdullah hoca, rekabetortamında asla torpil yapmıyor. Yusuf görüntüsüyle büyük olmamalı, oynayacağı futbolla ve mütevazi tavırlarıyla ön plana çıkmalı. Çünkü bunuyapabilecek kapasiteye sahip. 'Formamgaranti' egosuna kapılmamalı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Yusuf Yazıcı önemli oyuncu. Skoru her an değiştirebilecek, takıma ve tribünlere ümit verecek rolde olacak. Yerli oyuncuların sözleşmelerinin, yeni gelenlerle birlikte düzeltilmesi ve yükseltilmesi de "huzur ve istikrar" için mecburiyetti.
FATİH DOĞAN: Trabzon yönetimi bu sene Ahmetcan'ın Ajax'a satışı başta olmak üzere 18.5 milyon Euro'luk bir girdiyi kasaya soktuğu gibi, bir o kadar da çıktıyla denk ve başarılı bir bütçe sağladı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nden minimum 25 milyon Euro gelir kaybı Trabzon için ağır bir bedel. Sonuçlarıgörünce Cornelius-Maxi Gomez değişimoperasyonu ve Yusuf'un alınışı Kopenhagmaçlarından önce olabilseydi diye düşünmedenedemiyorum. Yusuf, giden Nwakaeme ve sakat Visca'nın yokluklarında oluşan üçüncü bölgedeki geçiş sorunlarnı a çözüm olabilir. Yusuf, Trabzonspor'un gücüne güç katabilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kendisini içtenlikle verirse faydalı olmaması için hiçbir neden yok. Ama Trabzonspor'da bu sene çok ilginç bir tablo yaşanıyor. Genelde lig şampiyonu olmuş bütün takımlar kadrolarına nokta takviyeler yaparlar. Ama Trabzon'da hemgidenler hem de sakatlıklarlayepyeni bir kadrooluşumu meydana geldi. Bu problem yaratabilir. Bir örnek vereyim;geçen senenin en önemliforvet hattı Visca,Cornelius, Nwakaeme…Biri sakat, ikisi gitti.