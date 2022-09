Ego yapmazsa coşturur!

GALATASARAY BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI

JESUS'UN OYUNUNDA ŞAH-VEZİR YOK!

YUSUF GEÇİŞ SORUNUNU BİTİRİR

Valerienİsmael'in takımı hak edereklider. Sağ stoperi yok, sol bekhenüz istenilen verimlilikte değil,bazen yanlış oyuncu tercihleri var,Ghezzal gibi sakatları da var amahücumdaki yıldızlarıyla İsmael öyleihtişamlı bir futbol oynatıyor ki rakiplerikorkmaya başladı. Ankaragücü maçındakiskandal saldırı ve sonrasında oluşan tablonunBeşiktaş'ın oynadığı oyun ve vadettiğiyükselişle direkt etkisinin olduğunu düşünüyorum.İsmael'e gelince,bir sürü hatalı kararlar verdi. Ama hatalarındançabuk dönüyor.Beşiktaş çok coşkuluoynuyor ve oyuncular da bu tempo içinde istekliler.60 dakika boyunca maçı kendilerinin istediğigibi yönetiyorlar. Ancak son 30 dakika beklemesüreci başlıyor.Tek sıkıntı kulübede.Eksikler olunca, aynı performans devam eder mi?Bu sıkıntıları da yaşayacak Beşiktaş…Fransız hocanın takıma ciddi kondisyon yüklemesi yaptığı ve hücum hattında zenginliği sağladığı ortada.Ghezzal'ın dönüşüyle İsmael, klasik bir 4-4-2'ye dönüp Weghorst- Muleka ikisiyle oynarsa sol bekte Umut Meraş mecburiyeti var. 'Salih ile ikinci yerliyi bulurum' diyorsa eğer bu durumda N'Koudou ve Dele Alli (ki iki maç yok) kulübede başlar.Beşiktaş yönetimi, İsmael'e muhteşem bir kadro sundu. Weghorst, Muleka, Masuaku, Dele Alli nokta transferler.Eğer İsmael hoca, kafayı üçlü-dörtlü savunmaya takmaz, oyuncuların yerleriyle fazla oynamaz, egosunu ön plana çıkarmazsa Beşiktaş'ın keyifli oyununu izlemeye devam ederiz.İsmael'in en büyük artısı takıma kazandırdığı fizik kondisyon.İsmael, Alanya maçında çok eleştirildi. Çünkü herkes skora bakıyor. Bence o gün yaptıkları da hata değildi. 10 kişiyle hiç pozisyon vermeden şans golleriyle beraberliğe düştü.Yaşar Kemal Uğurluve VAR'daki Serkan Tokat, G.Saray'ın netiki penaltısını vermedi. Sezon başından beriG.Saray'ın birçok maçında penaltılar çalınmadı.Bunun hesabını yönetim sormalı. Acaba TFF veMHK, çok takımın şampiyonluk yarışında olmasındanrahatsızlık mı duyuyor? Eğer Uğurlu'nunvücut dili ve çaldığı ters düdüklere karşı G.Saraytaraftarı sağduyulu davranmasaydı Ankaragücü-Beşiktaş maçından daha vahim olaylar yaşanabilirdi.G.Saray'ın 10 kişi kaldıktansonra kazanma duygusu önemliydi.Alınan 3 puan ve yaşanan sevgiseli G.Saraylı oyuncuların özgüven kazandıklarının ve takımolduklarının belgesiydi.Eksik kaldığı bir maçta, üstelik zor bir rakip karşısında kazanmak, uzun maratonda önemli. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü sanki hiç eksilmemiş gibi oynamak, bu "büyük takım" refleksidir.Yaşar Kemal Uğurlu'nun Abdülkerim'e ikinci sarısı yanlış. Ancak Kerem-Ertuğrul mücadelesinde de kırmızı çıkarmadı.'Yapay zeka kullanıyoruz' çok fiyakalı cümle.G.Saray'a gelince sonu böyle biten bir maçta takım ruhunu pekiştirip taraftarı da ayağa kaldırdıkları ortada. Ancak Okan Buruk'un neşteri eline alması lazım. Midtsjö döndüğünde, Mertens'i sol kanada atıp arkasında sol bekte Kazımcan ve santrfor arkasında büyük şut tehdidi olan Oliveira ile oynamayı denemeli. G.Saray yönetimi de Kerem ve Yunus'un kontratlarını bir an önce revize etmek zorunda.10 kişiyle sahaya büyük bir sinerji yansıtıp maçı kazanmak çok önemli. Aslında maç berabere de bitse G.Saray'ın ikinci yarıdaki isteği, arzusu, oyunu domine etmesi esas önemli olan konu. Tabii bu hem yönetime hem Okan Buruk'a hem de taraftara moral veren bir galibiyet.Bu arada gözden çıkarılan Sacha Boey'in performansı da aslında ders niteliğinde! Hakem olayına gelirsek, ülkemizde artık değişmeyen bir tablo.Abdülkerim için ikinci sarı ve kırmızı ağır bir karardı. 10 kişiyle 1 saat oynayıp maçı son dakikada kazanmak kolay bir iş değil.Bu galibiyet güç verir ama sorunları çözmez. Galatasaray'ın iki önemli problemi var. Biri; defans.Benimfutbol felsefemde öncelik, kadroistikrarı ve oturmuş bir düzen.Galibiyet gelince hocalar haklı oluyor.Bakalım ilerleyen zamandaF.Bahçe neler yapacak.Fenerbahçe her hafta yeni bir şey hayal ettiriyor. Joao Pedro kendi galasını yaptı bu hafta.Üç günde bir maç sürecinde her oyuncu şans buluyor ve oyun kalitesi düşmüyor. Bu mutlu bir takım da demek aynı zamanda.Son maçta rakibi 75 dakika şut bile çekmeden sahada tutmak da dikkat çekici.Jesus, F.Bahçe'de taşların yerine oturmasını istemiyor ve oyunculara 'Patron benim' mesajını veriyor. F.Bahçe'nin her maça farklı 11 ile çıkması, futbolda istikrar adına belki ters düşüyor ama Portekizli hoca her oyuncudan şimdilik beklediği verimi alıyor.F.Bahçe'nin şimdi önünde bir Avrupa Ligi var. Jesus'un tüm oyuncuları hazır hale getirmesi takımın iki kulvarı da başarıyla götüreceğinin sinyallerini veriyor.'F.Bahçe'de taşlar yerine oturdu' demek yerine 'Çok taşla rakiplerinin başlarını yarıyor' desek daha iyi olur. Jesus'un oyun planında şah-vezir yok. Piyonlarla işi bitiren, örneğin; son maçı rakip ceza sahası yayı önünde Arao ve Crespo'nun müthiş presiyle çözen bir teknik adam var karşımızda. Batshuayi'nin gelişiyle beraber King, Valencia, Pedro ile elde 4 golcü var. Avrupa listesine yazılmayan Serdar'ın işi artık çok zor. F.Bahçe'nin ekim ortasındaki Ankaragücü deplasmanına kadar İstanbul dışına sadece Konya deplasmanı için çıkmış olması bir avantajken elbette 11 resmi maçın ardından şimdi 15 günde oynanacak 4 maçın yoğunluğu da bir dezavantaj.Fenerbahçe Jesus'la "şampiyonluk için gemilerini" yakmış gibi çılgınca davranıyor. Kurt hocanın sahaya sürdüğü kadroları tutturabilen muhabir çıkmadı.Fenerbahçe'nin hâlâ ideal kimliğini bulamadığını ve darbelere açık olduğunu düşünüyorum.Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a ne katardan daha çok Trabzonspor Yusuf'a ne katar demek lazım. Zaten yetiştirerek kattıkları ortada. Yusuf da bunun karşılığını yüksek bonservis bedeliyle ödedi.Lille'de bugün PSG'yi çalıştıran Galtier'in elinde ikinci santrfora dönüştü. Avcı'nın elinde Bakasetas, Enis Bardhi ve Abdülkadir varken Yusuf'a çıkabilecek tek forma, Visca dönene kadar sağ kanat olabilir.Yusuf'u biraz havalı gördüm. Yusuf, 'Ben ilk 11 oyuncusuyum' tavrıyla hareket ederse Avcı ile papaz olur.Yusuf görüntüsüyle büyük olmamalı, oynayacağı futbolla ve mütevazi tavırlarıyla ön plana çıkmalı.Yusuf Yazıcı önemli oyuncu. Skoru her an değiştirebilecek, takıma ve tribünlere ümit verecek rolde olacak. Yerli oyuncuların sözleşmelerinin, yeni gelenlerle birlikte düzeltilmesi ve yükseltilmesi de "huzur ve istikrar" için mecburiyetti.Trabzon yönetimi bu sene Ahmetcan'ın Ajax'a satışı başta olmak üzere 18.5 milyon Euro'luk bir girdiyi kasaya soktuğu gibi, bir o kadar da çıktıyla denk ve başarılı bir bütçe sağladı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nden minimum 25 milyon Euro gelir kaybı Trabzon için ağır bir bedel.Yusuf, giden Nwakaeme ve sakat Visca'nın yokluklarında oluşan üçüncü bölgedeki geçiş sorunlarnı a çözüm olabilir. Yusuf, Trabzonspor'un gücüne güç katabilir.Kendisini içtenlikle verirse faydalı olmaması için hiçbir neden yok. Ama Trabzonspor'da bu sene çok ilginç bir tablo yaşanıyor. Genelde lig şampiyonu olmuş bütün takımlar kadrolarına nokta takviyeler yaparlar.Bu problem yaratabilir.