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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Ego yapmazsa coşturur!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Ego yapmazsa coşturur!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı

SORU: Beşiktaş 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Valerien İsmael'in takımı öyle ya da böyle lider. Fransız teknik direktör için yorumunuz nedir?

FATİH DOĞAN: Valerien İsmael'in takımı hak ederek lider. Sağ stoperi yok, sol bek henüz istenilen verimlilikte değil, bazen yanlış oyuncu tercihleri var, Ghezzal gibi sakatları da var ama hücumdaki yıldızlarıyla İsmael öyle ihtişamlı bir futbol oynatıyor ki rakipleri korkmaya başladı. Ankaragücü maçındaki skandal saldırı ve sonrasında oluşan tablonun Beşiktaş'ın oynadığı oyun ve vadettiği yükselişle direkt etkisinin olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş bu oyunu bozmak istiyorsa daha sakin ve akıllı olmalı. İsmael'e gelince, bir sürü hatalı kararlar verdi. Ama hatalarından çabuk dönüyor. Büyük takım yönetmek zordur. Gelişimini izliyoruz.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş çok coşkulu oynuyor ve oyuncular da bu tempo içinde istekliler. 60 dakika boyunca maçı kendilerinin istediği gibi yönetiyorlar. Ancak son 30 dakika bekleme süreci başlıyor. Sonucu aldığın sürece bu sistem çalışır. Giden oyunculara rağmen kadroya kalite de geldi. Tek sıkıntı kulübede. Eksikler olunca, aynı performans devam eder mi? Bu sıkıntıları da yaşayacak Beşiktaş…



BÜLENT TİMURLENK: Fransız hocanın takıma ciddi kondisyon yüklemesi yaptığı ve hücum hattında zenginliği sağladığı ortada. Beşiktaş kalesine isabet eden şutların yarısının gol olması, kalede genç Emre tercihi ve 8+3'te Necip mecburiyeti sıkıntı gibi duruyor. Ghezzal'ın dönüşüyle İsmael, klasik bir 4-4-2'ye dönüp Weghorst- Muleka ikisiyle oynarsa sol bekte Umut Meraş mecburiyeti var. 'Salih ile ikinci yerliyi bulurum' diyorsa eğer bu durumda N'Koudou ve Dele Alli (ki iki maç yok) kulübede başlar. Milli ara sonrası F.Bahçe derbisi iki takım için de büyük bir test olacak.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş yönetimi, İsmael'e muhteşem bir kadro sundu. Weghorst, Muleka, Masuaku, Dele Alli nokta transferler. İsmael de eline geçirdiği bu kadronun kıymetini biliyor, oyuncuların performanslarını yukarı taşımak için çalışıyor. Eğer İsmael hoca, kafayı üçlü-dörtlü savunmaya takmaz, oyuncuların yerleriyle fazla oynamaz, egosunu ön plana çıkarmazsa Beşiktaş'ın keyifli oyununu izlemeye devam ederiz.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmael'in en büyük artısı takıma kazandırdığı fizik kondisyon. Geldiğinden beri fizik gücü yükselmeyen, sakatlıklarla boğuşan N'Koudou bile fırtına gibi oldu. Diğer bir örnek Salih Uçan. İsmael, Alanya maçında çok eleştirildi. Çünkü herkes skora bakıyor. Bence o gün yaptıkları da hata değildi. 10 kişiyle hiç pozisyon vermeden şans golleriyle beraberliğe düştü.

GALATASARAY BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI

SORU: Galatasaray 10 kişiyle kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki vardı. Bu galibiyet; takım, Okan Buruk ve yönetim için ne demek?

LEVENT TÜZEMEN: Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'daki Serkan Tokat, G.Saray'ın net iki penaltısını vermedi. Sezon başından beri G.Saray'ın birçok maçında penaltılar çalınmadı. Bunun hesabını yönetim sormalı. Acaba TFF ve MHK, çok takımın şampiyonluk yarışında olmasından rahatsızlık mı duyuyor? Eğer Uğurlu'nun vücut dili ve çaldığı ters düdüklere karşı G.Saray taraftarı sağduyulu davranmasaydı Ankaragücü- Beşiktaş maçından daha vahim olaylar yaşanabilirdi. G.Saray yönetiminin yerinde olsam Uğurlu'yu sadece TFF'ye şikâyet etmem, toplumu tahrik etmesinden dolayı 6222 sayılı yasa üzerinden sorgulanmasını talep ederim. G.Saray'ın 10 kişi kaldıktan sonra kazanma duygusu önemliydi. Alınan 3 puan ve yaşanan sevgi seli G.Saraylı oyuncuların öz güven kazandıklarının ve takım olduklarının belgesiydi.



GÜRCAN BİLGİÇ: Eksik kaldığı bir maçta, üstelik zor bir rakip karşısında kazanmak, uzun maratonda önemli. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü sanki hiç eksilmemiş gibi oynamak, bu "büyük takım" refleksidir. Takım olarak direndiler, taraftarı arkalarına aldılar, bir de penaltı kaçırdılar ama vazgeçmediler. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Abdülkerim'e ikinci sarısı yanlış. Ancak Kerem-Ertuğrul mücadelesinde de kırmızı çıkarmadı. Bu hafta hakemlerimiz yanlış karar rekoru kırdılar.

BÜLENT TİMURLENK: 'Yapay zeka kullanıyoruz' çok fiyakalı cümle. Ama MHK'nin unuttuğu, o bilgisayara Yaşar Kemal Uğurlu'yu hakem olarak tanıtmış olmaları. Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi. G.Saray'a gelince sonu böyle biten bir maçta takım ruhunu pekiştirip taraftarı da ayağa kaldırdıkları ortada. Ancak Okan Buruk'un neşteri eline alması lazım. Midtsjö döndüğünde, Mertens'i sol kanada atıp arkasında sol bekte Kazımcan ve santrfor arkasında büyük şut tehdidi olan Oliveira ile oynamayı denemeli. G.Saray yönetimi de Kerem ve Yunus'un kontratlarını bir an önce revize etmek zorunda.

ÖMER ÜRÜNDÜL: 10 kişiyle sahaya büyük bir sinerji yansıtıp maçı kazanmak çok önemli. Aslında maç berabere de bitse G.Saray'ın ikinci yarıdaki isteği, arzusu, oyunu domine etmesi esas önemli olan konu. Tabii bu hem yönetime hem Okan Buruk'a hem de taraftara moral veren bir galibiyet. G.Saray'da iyi futbolcular var, eğer bir de stoper alternatifini halledebilirlerse daha da rahatlarlar. Bu arada gözden çıkarılan Sacha Boey'in performansı da aslında ders niteliğinde! Hakem olayına gelirsek, ülkemizde artık değişmeyen bir tablo. Hangi büyük takım bir hakem hatasına maruz kalırsa ortalık toz duman oluyor.

FATİH DOĞAN: Abdülkerim için ikinci sarı ve kırmızı ağır bir karardı. 10 kişiyle 1 saat oynayıp maçı son dakikada kazanmak kolay bir iş değil. Okan Buruk ve bu maça kadar iki gol atmış takımı için önemli bir dönüş. Bu galibiyet güç verir ama sorunları çözmez. Galatasaray'ın iki önemli problemi var. Biri; defans. Diğeri atak sonlandıramama sorunu. Bunu aştıkları takdirde görüntüleri düzelir.

JESUS'UN OYUNUNDA ŞAH-VEZİR YOK!

SORU: Fenerbahçe, 46 günde 11 resmi maç oynadı. Bu haftayı BAY geçecek. Taşlar yerine oturmaya başladı mı? ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim futbol felsefemde öncelik, kadro istikrarı ve oturmuş bir düzen. Jesus bunun tersini yapıyor. Yani taşlar yerine günlük konuyor. Galibiyet gelince hocalar haklı oluyor. Bakalım ilerleyen zamanda F.Bahçe neler yapacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe her hafta yeni bir şey hayal ettiriyor. Joao Pedro kendi galasını yaptı bu hafta. Şimdi gözler Batshuayi'nin üstünde. Üç günde bir maç sürecinde her oyuncu şans buluyor ve oyun kalitesi düşmüyor. Bu mutlu bir takım da demek aynı zamanda. Osayi oynamadığında, "Neden Ferdi var?" diye sormuyor kimse. Son maçta rakibi 75 dakika şut bile çekmeden sahada tutmak da dikkat çekici. Arao-Crespo ikilisi, beklerle birlikte beşe çıkan ön taraf etkinliğinde başka bir formül haline geldi.



LEVENT TÜZEMEN: Jesus, F.Bahçe'de taşların yerine oturmasını istemiyor ve oyunculara 'Patron benim' mesajını veriyor. F.Bahçe'nin her maça farklı 11 ile çıkması, futbolda istikrar adına belki ters düşüyor ama Portekizli hoca her oyuncudan şimdilik beklediği verimi alıyor. F.Bahçe de kazandığı için oyuncular, 'O neden oynuyor, ben neden oynamıyorum?' tartışmasını gündeme getirmiyor. F.Bahçe'nin şimdi önünde bir Avrupa Ligi var. Jesus'un tüm oyuncuları hazır hale getirmesi takımın iki kulvarı da başarıyla götüreceğinin sinyallerini veriyor.

BÜLENT TİMURLENK: 'F.Bahçe'de taşlar yerine oturdu' demek yerine 'Çok taşla rakiplerinin başlarını yarıyor' desek daha iyi olur. Jesus'un oyun planında şah-vezir yok. Piyonlarla işi bitiren, örneğin; son maçı rakip ceza sahası yayı önünde Arao ve Crespo'nun müthiş presiyle çözen bir teknik adam var karşımızda. Batshuayi'nin gelişiyle beraber King, Valencia, Pedro ile elde 4 golcü var. Avrupa listesine yazılmayan Serdar'ın işi artık çok zor. F.Bahçe'nin ekim ortasındaki Ankaragücü deplasmanına kadar İstanbul dışına sadece Konya deplasmanı için çıkmış olması bir avantajken elbette 11 resmi maçın ardından şimdi 15 günde oynanacak 4 maçın yoğunluğu da bir dezavantaj.

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe Jesus'la "şampiyonluk için gemilerini" yakmış gibi çılgınca davranıyor. Kurt hocanın sahaya sürdüğü kadroları tutturabilen muhabir çıkmadı. Bu kadar değişim ve rotasyon istikrar için risklidir. Özellikle güçlü, stratejik ama bir o kadar da tempolu takımlar karşısında bedeller ödeyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin hâlâ ideal kimliğini bulamadığını ve darbelere açık olduğunu düşünüyorum.

YUSUF GEÇİŞ SORUNUNU BİTİRİR

SORU: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a geri döndü. Sizce tecrübeli oyuncu bordomavili takıma neler katabilir?

BÜLENT TİMURLENK:
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a ne katardan daha çok Trabzonspor Yusuf'a ne katar demek lazım. Zaten yetiştirerek kattıkları ortada. Yusuf da bunun karşılığını yüksek bonservis bedeliyle ödedi. Trabzon'dan giden Yusuf, forvet arkası ve sağ kanat oynayan bir oyuncuydu. Lille'de bugün PSG'yi çalıştıran Galtier'in elinde ikinci santrfora dönüştü. Avcı'nın elinde Bakasetas, Enis Bardhi ve Abdülkadir varken Yusuf'a çıkabilecek tek forma, Visca dönene kadar sağ kanat olabilir. Bu transfer döneminde İtalya'da Salernitana dışında teklif almayan Yusuf'un imajından daha çok futbol topuna odaklanması gerekiyor.



LEVENT TÜZEMEN: Yusuf'u biraz havalı gördüm. Yusuf, 'Ben ilk 11 oyuncusuyum' tavrıyla hareket ederse Avcı ile papaz olur. Çünkü Abdullah hoca, rekabet ortamında asla torpil yapmıyor. Yusuf görüntüsüyle büyük olmamalı, oynayacağı futbolla ve mütevazi tavırlarıyla ön plana çıkmalı. Çünkü bunu yapabilecek kapasiteye sahip. 'Formam garanti' egosuna kapılmamalı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Yusuf Yazıcı önemli oyuncu. Skoru her an değiştirebilecek, takıma ve tribünlere ümit verecek rolde olacak. Yerli oyuncuların sözleşmelerinin, yeni gelenlerle birlikte düzeltilmesi ve yükseltilmesi de "huzur ve istikrar" için mecburiyetti.

FATİH DOĞAN: Trabzon yönetimi bu sene Ahmetcan'ın Ajax'a satışı başta olmak üzere 18.5 milyon Euro'luk bir girdiyi kasaya soktuğu gibi, bir o kadar da çıktıyla denk ve başarılı bir bütçe sağladı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nden minimum 25 milyon Euro gelir kaybı Trabzon için ağır bir bedel. Sonuçları görünce Cornelius-Maxi Gomez değişim operasyonu ve Yusuf'un alınışı Kopenhag maçlarından önce olabilseydi diye düşünmeden edemiyorum. Yusuf, giden Nwakaeme ve sakat Visca'nın yokluklarında oluşan üçüncü bölgedeki geçiş sorunlarnı a çözüm olabilir. Yusuf, Trabzonspor'un gücüne güç katabilir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kendisini içtenlikle verirse faydalı olmaması için hiçbir neden yok. Ama Trabzonspor'da bu sene çok ilginç bir tablo yaşanıyor. Genelde lig şampiyonu olmuş bütün takımlar kadrolarına nokta takviyeler yaparlar. Ama Trabzon'da hem gidenler hem de sakatlıklarla yepyeni bir kadro oluşumu meydana geldi. Bu problem yaratabilir. Bir örnek vereyim; geçen senenin en önemli forvet hattı Visca, Cornelius, Nwakaeme… Biri sakat, ikisi gitti.

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