Hatayspor Ze Luis’i kadrosuna kattı

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Atakaş Hatayspor, Christian Atsu'dan sonra en son Suudi Arabistan'ın Taawon takımında forma giyen golcü futbolcu Ze Luis'i kadrosuna kattı. Bordo-Beyazlılar 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Ze Luis'in takımlarına büyük güç katacaklarını söyledi.

AYRI BİR RENK GETİRECEKLER

Süper Lig'de 3. sezonlarını geçirdiklerini belirten Savaş, "Geçen iki sezona göre, bu sezon Lig'e iyi başlayamadık. Topun oynama süresinde üstün olmamıza rağmen, oynadığımız karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Daha güçlü bir kadro ile Lig'de ilerlemek için dün Christian Atsu'yu, bugünde dünyaca ünlü Ze Luis'i kadromuzu kattık. Ze Luis'in kariyeri belli bir futbolcu. Takım arkadaşları ile birlikte, inşallah Atakaş Hatayspor'umuza başarıdan başarıya koşturacaklar. Ben eminim ki ilk puanımızı geçen hafta aldık. Bundan sonraki haftalar puanlarımızı almaya devam edeceğiz. Dün Christian, bugünde Ze Luis'i kadromuza kattık. İnşallah Atakaş Hatayspor'umuza büyük güç katacak iki tane dünya starı, İtalya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede oynamış futbolcu arkadaşlarımızın hem Türk futboluna, hemde Atakaş Hatayspor'a renk getireceklerine inanıyorum." dedi.

BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM

Yeni sezonda Atakaş Hatayspor'un formasını giyecek olan Ze Luis'te Hatay'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Atakaş Hatayspor'da futbol oynayacağım için mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Buraya takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya geldim. Takımım için elimden geleni yapmaya ve takımıma puanlar kazandırmak istiyorum. Buraya başarılı olmak için geldim." dedi.

KARİYERİMDE YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIM

Sorulan bir soru üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki sezon önce kendisiyle ilgilendiklerini doğrulayan Ze Luis, "Ama onlar artık geçmişte kaldı. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgilenmiyorum. Düşünmüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben şu an Hatayspor'a geldim. Hatayspor'da zaferler kazanıp Hatayspor ailesi ile birlikte, kariyerimde yeni bir hikaye yazmayı planlıyorum. Bunu başaracağımdan da eminim"

HAZIRIM AMA KARAR HOCAMIN

"İki aydır futbol oynamıyorum ancak her gün toplu yada topsuz bireysel idmanlarımı yaptım. Şu anda hazırım. Tabi oynayıp oynanama Teknik Direktörümüz karar verecek ama ben kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.

Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC ve son olarakta Taawon'da forma giyen Ze Luis, kendisine yıllığına Atakaş Hatayspor'lu yapan imzayı attı.