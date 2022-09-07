Türk Futbolu tek yürek

Federasyonun kurşunlanmasından sonra futbol camiası omuz omuza verdi. TFF Başkanı Büyükekşi, “Birlik olursak bizi kimse yıkamaz” dedi
Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği organizasyonla kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve takım kaptanları dün Riva'ya giderek TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıda; G.SarayAdası'na sıkılan kurşun veAnkaragücü-Beşiktaş maçındasahaya giren saldırganındurumu da masaya yatırıldı. Ziyaret sonrası tüm katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
'KÖTÜLÜĞÜ UZAKLAŞTIRACAĞIZ'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada, "Biz birlik olursak, her türlü sorunun üstesinden geliriz, bizi kimse yıkamaz. TFF olarak bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımızher şey, marka değeriniartırmak için. Avrupa'da başarılı olmamız da bununla ilgili. Marka değerini artırırsak, takımlarımız ve Milli Takımımız daha güçlü olur. Bunu birlikte başaracağız. Fair - Play Kurulu kuruldu. Ayın en centilmen takımınıseçeceğiz. Hem maddi hem manevi olarak ödüllendireceğiz. Futboldan kötülüğü uzaklaştırma amacındayız. Futbol demek; holiganizm, şiddet demek değil. Futbol; kardeşlik, dostluk demektir" ifadelerini kullandı.
'HER SORUNU TFF ÇÖZEMEZ'
ALİ KOÇ (KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI): Yaşanan bu iki olay, meczup işidir. Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, bu tip bir saldırı tüm takımlara yapılmıştır. Yeri değil ama içinde bulunduğumuz ekonomik ortam hepimizin nefesini kesecek. Her sorunu TFF çözemez. Kulüpler oal rak, söylemlerimize azami hassasiyet,göstermeliyiz. DURSUN ÖZBEK (G.SARAYBAŞKANI): Saldırıyı kınıyoruz. Gereken işlemlerin yapılacağından son derece eminiz. AHMET NUR ÇEBİ (BEŞİKTAŞ BAŞKANI): Biz aileyiz. Sadece tartıştığımız görüntüler gösteriliyor ama kol kırılır yen içinde kalır.
Ali Koç, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "Ne para harcadın ya" diye takıldı. Timur'un yanıtı "Harcamadımöyle görünüyor" oldu.
Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra iki camia gerginlik yaşarken, siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca Riva'da birlik mesajı verdi.
JOSEF PFDK'DA
A.Gücü maçında sahaya giren taraftara şiddet uyguladığı için kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza da TFF binasındaydı. Akşam ise Josef, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.