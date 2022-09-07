Türk Futbolu tek yürek

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği organizasyonla kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve takım kaptanları dün Riva'ya giderek TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıda;Ziyaret sonrası tüm katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada, "Biz birlik olursak, her türlü sorunun üstesinden geliriz, bizi kimse yıkamaz. TFF olarak bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.Avrupa'da başarılı olmamız da bununla ilgili. Marka değerini artırırsak, takımlarımız ve Milli Takımımız daha güçlü olur. Bunu birlikte başaracağız. Fair - Play Kurulu kuruldu.Hem maddi hem manevi olarak ödüllendireceğiz. Futboldan kötülüğü uzaklaştırma amacındayız. Futbol demek; holiganizm, şiddet demek değil. Futbol; kardeşlik, dostluk demektir" ifadelerini kullandı.Yaşanan bu iki olay, meczup işidir. Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, bu tip bir saldırı tüm takımlara yapılmıştır. Yeri değil ama içinde bulunduğumuz ekonomik ortam hepimizin nefesini kesecek. Her sorunu TFF çözemez. Kulüpler oal rak, söylemlerimize azami hassasiyet,göstermeliyiz.Saldırıyı kınıyoruz. Gereken işlemlerin yapılacağından son derece eminiz.Biz aileyiz. Sadece tartıştığımız görüntüler gösteriliyor ama kol kırılır yen içinde kalır.Ali Koç, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "" diye takıldı. Timur'un yanıtı "" oldu.Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra iki camia gerginlik yaşarken, siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca Riva'da birlik mesajı verdi.A.Gücü maçında sahaya giren taraftara şiddet uyguladığı için kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza da TFF binasındaydı. Akşam ise Josef, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.