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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:19

Alanyaspor, Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı!

AA
Alanyaspor, Khadim Rassoul’ü bir yıllığına kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Khadim Rassoul'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transferin bitimine son saatler kaldığını belirtti.

Savunma oyuncusu Rassoul'ü Eyüpspor'dan kiraladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Zaten Süper Lig'de oynamış bir futbolcu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya da teşekkür ediyorum. Rassoul'e de Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüz için hayırlı uğurlu olur. Kendisinden beklentimiz fazla." dedi.

Senegalli defans oyuncusu Khadim Rassoul da Alanyaspor'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle sizlerin önünde başkanımızın bu sıcak karşılaması için teşekkür etmek istiyorum. Buradayım, mücadeleye hazırım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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Alanyaspor, Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı!
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