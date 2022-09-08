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Giriş Tarihi: 8.9.2022 13:15

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın hakkında araştırmalar sürüyor. UEFA Avrupa Ligi grupları ilk maçında iki ekip karşı karşıya gelecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde karşılaşan iki takım, bugün de kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Saraçoğlu’nda oynanacak maç için Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta aratmaları yapılıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar…

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam oynanacak ve sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yaşanan hezimetin intikamını almak için elinden geleni yapacak. Bu düelloyu izlemek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Jorge Jesus, özel bir kadroyla UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe

Saat: 19.45

Yer: Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Hakem: Tamas Bognar (Macaristan)

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV HANGİ KANALDA?

Heyecanlı Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı dijital platform Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek için Exxen üyeliği almak gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN KADRO!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de liste dışı kalan oyuncular şaşırttı. Avrupa Ligi grup mücadelesine perşembe günü B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi.

Bruma, Novak ve Lemos'un yanı sıra Serdar Dursun'un liste dışı kalması dikkat çekti. Mich Batshuayi'nin de transfer edilmesinden sonra hücumda düşünülmeyen Serdar Dursun için de Bundesliga'dan teklifler olduğu biliniyor.

Fenerbahçe; sahada lig ve Avrupa mücadelesi verirken, yönetim de elindeki 17 yabancıyı, 14'e düşürmek için yoğun mesaide.

Öncelik UEFA listesine de isimleri yazılmayan Novak, Lemos ve Bruma'da… Uruguaylı Lemos sosyal medya hesaplarından Fenerbahçeli fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalini verdi. Novak ise yarın transferin biteceği ülkesi Çekya'da kulüp ararken, sarı-lacivertlilerden de bu sezonki parasının tamamını isteyerek işi zorluyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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