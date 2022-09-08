Oyuncuları yuhalamayın

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Slavia Prag ile oynayacakları karşılaşma öncesi taraftara çağrı yaptı. Maçın Türkiye için önemine vurgu yapan Çalımbay şunları söyledi: "Biz ve Slavia Prag grupta çekişiriz ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Tek düşüncemiz sahamızda puan ve puanlar almak. Başarı taraftar desteği ile gelir. Onlardan ricam oyuncularımızı yuhalamaktan vazgeçmeleri. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Maç sadece bizi ilgilendirmiyor, Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Puan açısından, her açıdan. Bu yüzden herkesin destek vermesi gerekiyor."