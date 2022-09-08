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Giriş Tarihi: 8.9.2022 18:27 Son Güncelleme: 8.9.2022 19:03

Son dakika: Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Alanyaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl'ü transfer ettiğini resmen açıkladı.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Alanyaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl'ü transfer ettiğini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!
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