Son dakika: Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Alanyaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl'ü transfer ettiğini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.