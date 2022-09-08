Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde açılışı yapıyor! Dinamo Kiev maçında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
DINAMO KIEV: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy
BATSHUAYİ, SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.