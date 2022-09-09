Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray yeni transferlerinin maliyetlerini açıkladı! Mauro Icardi'nin kiralama bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:31 Son Güncelleme: 9.9.2022 07:07

Son dakika: Galatasaray yeni transferlerinin maliyetlerini açıkladı! Mauro Icardi'nin kiralama bedeli belli oldu

Son dakika: Galatasaray yeni transferlerinin maliyetlerini açıkladı! Mauro Icardi’nin kiralama bedeli belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Yusuf Demir'in transfer maliyetlerini ve yıllık ücretlerini KAP'a açıkladı.

Son dakika haberi... Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Yusuf Demir'in transfer maliyetlerini ve yıllık ücretlerini KAP'a açıkladı.Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

MAURO ICARDI

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir."

YUSUF DEMİR

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

MATHIAS ROSS

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

MILOT RASHICA

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."

JUAN MATA

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir."

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Son dakika: Galatasaray yeni transferlerinin maliyetlerini açıkladı! Mauro Icardi'nin kiralama bedeli belli oldu
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