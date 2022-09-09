Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı!
Giriş Tarihi: 9.9.2022 20:22 Son Güncelleme: 9.9.2022 20:26

Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı!

AA
Tahkim Kurulu’ndan Josef de Souza kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı. Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtildi.

Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var
Emekli promosyon 2022 Eylül bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Bankaların promosyon ücretleri
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Akaryakıt fiyatları güncel liste 9 Eylül 2022: Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel motorin ve benzin fiyatı
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? Sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni destek paketi geliyor! Detaylarını Başkan Erdoğan açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA