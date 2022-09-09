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Giriş Tarihi: 9.9.2022

TFF’den FİFA’ya çıkarma

TFF’den FİFA’ya çıkarma
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulundan bazı isimler, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile FIFA'nın Paris ofisinde buluştu. İnfantino, Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar diledi ve tebrik etti. FIFA Başkanı, TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Büyükekşi de FIFA'nın saldırı için yayınladığı kınama mesajı için teşekkür etti. Görüşmede geleceğe dair TFF ile FIFA arasındaki işbirlikleri de konuşuldu. FIFA organizasyonlarının Türkiye'de yapılması, kadın futbolu, FIFA Okul projesinin Türkiye'de uygulanması ve ortak projeler de gündemdeydi. Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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TFF’den FİFA’ya çıkarma
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