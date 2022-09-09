TFF’den FİFA’ya çıkarma

Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulundan bazı isimler, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile FIFA'nın Paris ofisinde buluştu. İnfantino, Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar diledi ve tebrik etti. FIFA Başkanı,Büyükekşi de FIFA'nın saldırı için yayınladığı kınama mesajı için teşekkür etti. Görüşmede geleceğe dair TFF ile FIFA arasındaki işbirlikleri de konuşuldu.ve ortak projeler de gündemdeydi. Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.